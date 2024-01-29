غياب مبخوت عن المنتخب «لغز آسيا»

وصف رياضيون ومحللون فنيون غياب المهاجم علي مبخوت عن المشاركة مع المنتخب الوطني لكرة القدم بأمر من مدرب المنتخب البرتغالي باولو بينتو، خلال مشاركته الأخيرة في كأس آسيا المقامة حالياً في قطر بأنه لغز محير، مؤكدين أنه كان يجب على المدرب الوضوح في الكشف عن سبب استبعاده لمبخوت من التشكيلة خلال المباريات الأربع التي خاضها في البطولة قبل خروجه من الدور ثمن النهائي إثر الخسارة أمام طاجيكستان بركلات الترجيح 3-5 (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1)، معتبرين أن هناك غموضاً في جلوس مبخوت احتياطياً خلال مواجهتي هونغ كونغ وفلسطين، وعلى المدرجات مع الجماهير خلال مباراتي إيران وطاجيكستان.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «مبخوت يُعد ورقة رابحة في صفوف المنتخب، لذلك فإن هناك الكثير من علامات الاستفهام الكبيرة بشأن عدم مشاركته مع المنتخب في بطولة مهمة مثل كأس آسيا».

يُذكر أن مدرب المنتخب بينتو كان قد ذكر في تصريحات صحافية عقب مباراة طاجيكستان رداً على سؤال حول سبب استبعاده لمبخوت من عدم المشاركة في المباراة، أن «اللاعب كان مصاباً ولا يمكنه المشاركة».

ويعد مبخوت الهداف التاريخي للمنتخب حتى الآن برصيد 85 هدفاً دولياً، وتوج هدافاً لكأس آسيا في 2015 التي أقيمت في أستراليا بخمسة أهداف، كما أنه ينافس حالياً على لقب هداف الدوري الإماراتي بعدما سجل حتى الآن ثمانية أهداف، بفارق ثلاثة أهداف عن لاعب العين لابا كودجو متصدر قائمة الهدافين بـ 11 هدفاً.

ورقة رابحة

من جهته، قال اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني منذر علي: إن «غياب لاعب وهداف كبير وورقة رابحة مثل علي مبخوت عن تشكيلة المنتخب في كأس آسيا، يُعد لغزاً محيراً».

وأضاف: «التحليل المنطقي لعدم إشراك المدرب بينتو لمبخوت سببه أن هناك نوعاً من المدربين يريد لاعبين يؤدون الواجبات الدفاعية أكثر من الهجومية»، مشدداً على أن «المدرب كان يجب أن يتعامل بعقلانية واحترافية كون لديه ورقة رابحة مثل مبخوت وكان يجب عدم التفريط فيها، خصوصاً في ظل عدم وجود اللاعب البديل لمهاجم يُعد الهداف التاريخي للمنتخب، وظل يتواجد مع المنتخب لنحو أكثر من 10 سنوات».

وختم منذر علي: «كان يجب على المدرب أن يجلس مع مبخوت، ويتم التفاهم في ما بينهما بشأن المطلوب منه كلاعب».

قيمة كبيرة

بدوره، شدد مدير فريق كرة القدم بنادي النصر السابق، المحلل الفني خالد عبيد، على أن «المدرب بينتو كان يجب أن يكون واضحاً في قراره الخاص باستبعاد مبخوت عن المشاركة مع المنتخب»، مؤكداً أنه «لا يمكن تجاهل لاعب في قيمة مبخوت، واستبعاده من حسابات المنتخب في بطولة مهمة مثل كأس آسيا». وأضاف: «هناك غموض في موضوع عدم مشاركة مبخوت مع المنتخب، خصوصاً أنه بالأرقام ينافس حالياً على لقب هداف الدوري، بعدما سجل حتى الآن ثمانية أهداف، كما أنه كان هداف كأس آسيا التي أقيمت في أستراليا 2015».

لاعب خبرة

أمّا وكيل اللاعبين وليد الشامسي، فقال: «إن هناك علامة استفهام كبيرة بشأن عدم ظهور مبخوت الهداف التاريخي للمنتخب حتى في دكة البدلاء، خلال مباراتي المنتخب الأخيرتين في كأس آسيا أمام إيران وطاجيكستان، إذ جلس اللاعب في المدرجات مع الجماهير».

وأضاف: «أتساءل عما إذا كان هناك لاعب أفضل من مبخوت - الذي ينافس حالياً على لقب هداف الدوري - ليشارك أساسياً مع المنتخب؟!»، وختم: «لاعب مجتهد وصغير في سن يحيى الغساني، بحاجة إلى لاعب خبرة مثل مبخوت حتى يكون بجانبه».

• الأبيض كان في حاجة إلى مهاجم أساسي بقيمة «الهداف التاريخي».

• 85 هدفاً دولياً في رصيد علي مبخوت مع المنتخب الوطني.

نتائج الأبيض في البطولة

- الإمارات - هونغ كونغ 3-1.

- الإمارات - فلسطين 1-1.

- الإمارات - إيران 1-2.

- الإمارات - طاجيكستان 3-5 (1-1).