مدرب صربي يطلب بتروفيتش في دوري المحترفين

علمت "الإمارات اليوم" أن مدرب صربي لأحد أندية دوري أدنوك للمحترفين طلب من إدارة ناديه التعاقد مع اللاعب ديفيد بتروفيتش خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأكد مصدر أن المدافع الشاب البالغ من العمر 20 عاماً اقترب بشكل كبير من الانتقال إلى نادٍ في دوري المحترفين، قادماً من نادي إف سي رادنيكي نيس الصربي، رغم أنه انضم إلى الفريق في أغسطس الماضي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع نادي غرافيكار الصربي.

ونشأ بتروفيتش في فرق الناشئين بنادي النجم الأحمر، وتدرج في فرق المراحل السنية تحت 15 و17 و19 سنة قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول في 2021، ثم انتقل إلى غرافيكار في 2022 لمدة موسم واحد، وانضم إلى رادنيكي بداية الموسم الحالي، حيث شارك معه في 17 مباراة.

يذكر أنه يوجد 3 مدربين صربيين في دوري المحترفين، هم مدرب الوصل ميلوش ميلوفييتش، ومدرب شباب الأهلي ماركو نيكوليتش، ومدرب الوحدة غوران توفيغدزيتش، بينما يتولى تدريب خورفكان نيبوشا يوفوفيتش من الجبل الأسود، وبني ياس داركو ميلانيتش من سلوفينيا، في وجود كبير لمدربين مدرسة أوروبا الشرقية.