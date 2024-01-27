«الأبيض» يبحث أمام طاجيكستان عن «شخصية جديدة» في آسيا

يسعى المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم، لحجز بطاقة ربع نهائي كأس آسيا المقامة في ضيافة قطر، وذلك حين يلتقي طاجيكستان الساعة الثامنة مساءً، على استاد أحمد بن علي في الدوحة، في انطلاق مباريات دور الـ16. ويأمل المنتخب تحقيق ثلاثة أهداف في لقاء اليوم، أولها التأهل إلى دور الثمانية، وثانيها البحث عن شخصية جديدة في البطولة، والظهور بشكل أفضل، بعد الأداء المتواضع الذي ظهر به في الدور الأول، بجانب الاستقرار على تشكيل ثابت. والتقى الفريقان في مارس الماضي في مباراة ودية في الإمارات، تعادلا فيها سلباً.

وتمثل المباراة اختباراً جديداً للمنتخب وللمدرب البرتغالي بينتو من أجل تصحيح الصورة، ومعالجة النقاط السلبية التي ظهرت في مباريات الدور الأول، خصوصاً على مستوى الثغرات الدفاعية، التي تسببت في استقبال المنتخب أربعة أهداف. وأنهى «الأبيض» تحضيراته بعد التدريب الختامي أمس، والذي ركز خلاله المدرب على التشكيلة الأساسية، وجاهزية اللاعبين، وطريقة اللعب.

ويتوقع أن تشهد تشكيلة المنتخب تغييرات طفيفة، بعد انتهاء إيقاف المدافع خليفة الحمادي، إثر طرده في مباراة فلسطين. ورغم أن المهاجم علي مبخوت غاب عن المشاركة في المباريات الثلاث الماضية، لكن يتوقع أن يتم الدفع به في لقاء اليوم، وذلك نظراً للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها مبخوت في البطولات الكبيرة. أيضاً تأكد غياب المهاجم الشاب سلطان عادل عن لقاء اليوم، وذلك بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي عانى منها في مباراة فلسطين. ويتوقع أن يسعى بينتو لإيجاد التشكيلة المناسبة من أجل تحقيق الأهم وبلوغ ربع النهائي.

وعانى المنتخب في المباريات الثلاث الماضية من عدم الاستقرار على تشكيل ثابت، بجانب عدم منح فرصة اللعب لمبخوت، وكذلك عدم الاستعانة بلاعبي خبرة آخرين كأساسيين في كل المباريات.

وجاء تأهل المنتخب إلى ثمن النهائي، بعد أن حل وصيفاً في المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط، حصدها بالفوز على هونغ كونغ 3-1، والتعادل أمام فلسطين 1-1، والخسارة أمام إيران 2-1.

وعلى المنتخب تجنب مفاجآت طاجيكستان، خصوصاً أنه قدم مستوى جيداً في الدور الأول، وفي أول مشاركة له في نهائيات آسيا، حيث تأهل وصيفاً عن المجموعة الأولى بأربع نقاط، والتي ضمت قطر والصين ولبنان. وجاء تأهله بعد الفوز على لبنان 2-1 في الجولة الثالثة، وقبلها تعادل سلباً مع الصين، وخسر من قطر بهدف لصفر. ويضم المنتخب الطاجيكي مجموعة من اللاعبين المحترفين، الذين يلعبون في دوريات خارجية، مثل الدوري الروسي والإيراني والأوزبكي، ويقوده المدرب الكرواتي بيتر سيغرت.

بينتو: أختار اللاعبين حسب ظروف كل مباراة

أكد مدرب المنتخب، باولو بينتو، أن «الأبيض» استعد بشكل جيد لمباراة طاجيكستان. وقال في المؤتمر الصحافي، أمس «حرصنا على تجهيز المنتخب بالصورة المطلوبة»، مؤكداً أن المباراة لن تكون سهلة، وأن الحظوظ متساوية بين الطرفين اليوم. وعن اختياراته للاعبين، قال: «اختياراتي للاعبين تعتمد على الرؤية الفنية، وما يناسب المنتخب حسب ظروف كل مباراة، وما يظهرونه خلال التدريبات». وكشف بينتو أن سلطان عادل لن يكون متاحاً في المباراة.

سيغرت: نسعى لصناعة تاريخ جديد

أكد مدرب طاجيكستان، الكرواتي بيتر سيغرت، أنهم يحترمون جيداً منتخب الإمارات، وأنهم «على علم بأن لديه لاعبين جيدين ومدرباً رائعاً». وشدد في المؤتمر الصحافي على أن «منتخب طاجيكستان يسعى لصناعة تاريخ جديد، بعد التأهل للمرة الأولى إلى ثمن النهائي، وأن لديهم فرصة لبلوغ ربع النهائي، وسيحاولون تحقيق ذلك». وقال المدرب إن لديهم غيابات، وسيسعون لإيجاد البديل الأنسب.

سلطان عادل يغيب عن مباراة اليوم، وذلك بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة فلسطين.