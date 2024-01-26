العروبة ودبا الحصن في قمة «الهواة»

تنطلق في الساعة الخامسة و10 دقائق من مساء اليوم مرحلة الإياب لدوري الدرجة الأولى، من خلال الجولة 18، وذلك بإقامة أربع مباريات، يلعب فيها العروبة مع دبا الحصن، بينما عند الساعة الخامسة و15 دقيقة يلعب «غلف إف سي» مع الحمرية، وغلف يونايتد مع العربي، وفي الخامسة و20 دقيقة يلعب الظفرة مع الجزيرة الحمراء.

ويتصدر العروبة المسابقة برصيد 42 نقطة، والرمس في المركز الأخير بست نقاط. وتبرز إلى الواجهة مباراة القمة بين العروبة ووصيفه دبا الحصن، حيث يطمح دبا الحصن لرد الاعتبار لخسارته في الذهاب بهدفين نظيفين.