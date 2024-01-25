البحرين تتأهل متصدرة وتواجه اليابان في ثمن نهائي آسيا

شهدت المجموعة الخامسة في كأس آسيا تطورات مفاجئة، حيث "رفضت" منتخباتها احتلال الصدارة لتفادي مواجهة اليابان في ثمن النهائي، فتبوأت البحرين المركز الأول بفوزها على الأردن 1-0، فيما تعادلت كوريا الجنوبية القوية بشكل مفاجئ في الثواني الأخيرة مع ماليزيا المتواضعة 3-3، اليوم.

ورفعت البحرين رصيدها إلى 6 نقاط في المجموعة الخامسة لتضرب موعدا مع "الساموراي الأزرق"، مقابل 5 لكوريا الجنوبية و4 للأردن اللذين ضمنا التأهل سابقاً. في المباراة الاولى، سجّل عبدالله يوسف هدف المباراة الوحيد (34) للبحرين. وعما اذا كان تعمد الخسارة في المباراة، قال مدرب الأردن المغربي الحسين عموتة "اختيار هذه التشكيلة كان ضروريا طالما ضمنا التاهل. كانت مغامرة ان ندخل بكل اللاعبين الاساسيين". في المقابل، قال البحريني علي مدن "خلافا للاردن وكوريا دخلنا بحسابات مختلفة، اعتقد انها من اصعب المجموعات والاهم اننا تأهلنا".

وفي المباراة الثانية سجل لكوريا الجنوبية جيونع وو-يوونغ (21)، سييهان حازمي (83 خطأ في مرمى فريقه) والنجم سون هيونغ-مين (90+4 من ركلة جزاء)، ولماليزيا فيصل حليم (51)، عريف أيمن (62 من ركلة جزاء) وروميل موراليس (90+15).