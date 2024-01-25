«فاشن فرايداي» ينطلق غداً بمشاركة 100 خيل

تشارك 100 خيل من نخبة الخيول المحلية والعالمية في مهرجان «فاشن فرايداي» للفروسية، على مضمار ميدان يوم غدٍ، والذي يتضمن تسعة أشواط على المسارات العشبية والرملية، وبجوائز إجمالية تتعدى قيمتها 10 ملايين درهم.

ويتضمن المهرجان جولات تحضيرية مبكرة لأشواط عدة في أمسية كأس دبي العالمي.

ويشتمل المهرجان على ثلاثة سباقات من الفئة الأولى: أولها للخيول العربية وهو «تحدي آل مكتوم»، بإجمالي جوائز 500 ألف درهم، و«تحدي آل مكتوم» للخيول المهجنة الأصيلة، بإجمالي جوائز 3.6 ملايين درهم، وسباق «جبل حتا» بإجمالي جوائز 1.8 مليون درهم، إلى جانب سباقين من الفئة الثانية هما: «الفهيدي فورت» على المسار العشبي بإجمالي جوائز 850 ألف درهم، و«بلو بوينت سبرنت» على المسار العشبي بإجمالي جوائز 850 ألف درهم أيضاً. ويشتمل المهرجان على مجموعة أخرى من الفعاليات والسباقات خارج المضمار، من بينها مسابقة «ستايل ستيكس» لاستعراض أفضل الأزياء، وفعالية «ستايل ستيكس آت ذا تيراس» بإطلالات مميزة على المسار وحلبة الاستعراض، وعرض «ليديز نايت» في حلبة الاستعراض.