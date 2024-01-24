جمهور الإمارات حضر مبكراً وآزر «الأبيض» بقوة في الدوحة

رسم جمهور المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لوحة جميلة ورائعة، بفضل حضوره المميز أمس، في مدرجات استاد المدينة التعليمية في الدوحة، الذي استضاف مباراة المنتخب أمام نظيره الإيراني، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول لحساب المجموعة الثالثة في كأس آسيا.

وقادت رابطة مشجعي المنتخب المشجعين بقوة وحرارة في المدرجات، لرفع الروح المعنوية للاعبين، وتأكيد مساندة الجمهور لهم في هذا المشوار الآسيوي المهم.

وحرصت الجماهير على الوجود في المدرجات بأعداد مقدرة، وهي تحمل علم الإمارات، وتلوّح به خلال المباراة، وذلك من أجل بث الحماسة والجدية في أوساط لاعبي المنتخب، وتحفيزهم على تقديم أفضل ما عندهم خلال شوطي المباراة.

وتوافدت جماهير الأبيض إلى مدرجات ملعب المباراة منذ وقت مبكر، بعدما قام اتحاد الكرة بتقديم التسهيلات اللازمة لها، وتوفير تذاكر دخول المباراة بكل سهولة وسلاسة.

بدوره، أثنى رئيس جمعية جماهير بني ياس، حريز المنهالي، على دور المشجعين الذين توافدوا إلى الدوحة لمؤازرة المنتخب في المباراة، ودعم اللاعبين بقوة، مشيراً إلى أن هناك جماهير حرصت على السفر عبر الطيران، وآخرون توافدوا إلى الدوحة براً بسياراتهم الخاصة، انطلاقاً من حرصهم على دعم منتخب بلدهم في مباراة إيران المهمة في الجولة الأخيرة في الدور الأول للبطولة.

وقال حريز المنهالي لـ«الإمارات اليوم»: «كان المشهد الذي رسمه الجمهور الإماراتي في المدرجات أمس رائعاً، إذ ساند منتخب بلاده بقوة، وتكبد مشاق السفر من أجل أداء الواجب الوطني في مساندة المنتخب خلال هذه البطولة، بدءاً من مباراة هونغ كونغ في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية أمام فلسطين، ومباراة إيران أمس». مشيراً إلى أنه كمشجع ظل موجوداً في مدرجات آسيا منذ انطلاق البطولة، وكعادته دائماً يحرص على حضور مباريات المنتخب، سواء كانت داخل الدولة أو خارجها.