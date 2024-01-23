الأبيض الأولمبي يلتقي العراق ودياً

يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم في السابعة والنصف مساء اليوم، نظيره العراقي على ملعب ذياب عوانة في دبي، ضمن مباريات الجولة الثانية للبطولة الدولية الودية للمنتخبات تحت 23 سنة. وتقام مباراة منتخبي السعودية ومصر في الساعة الرابعة مساء، ضمن الجولة نفسها. وكانت مباريات الجولة الأولى للبطولة التي انطلقت، أول من أمس، قد أسفرت عن فوز الأبيض الأولمبي على السعودية بهدفين دون مقابل، وتغلب العراق على مصر بهدف دون رد. ويتصدر المنتخب الأولمبي قمة ترتيب البطولة الدولية الودية برصيد ثلاث نقاط، يليه العراق بفارق الأهداف، وحل منتخب مصر في المركز الثالث، ثم السعودية في المركز الرابع، وكلاهما من دون نقاط.