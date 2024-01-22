المنصوري يغادر إلى معسكر أستراليا استعداداً لبطولة العالم للدرّاجات

غادر درّاج المنتخب الوطني أحمد المنصوري، إلى أستراليا لخوض معسكر تدريبي قبل المشاركة في المرحلة الأولى من بطولة العالم فبراير المقبل، وهي إحدى المحطات المهمة التي يبحث من خلالها المنصوري جمع النقاط التي تؤهله للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، التي تقام الصيف المقبل. ويرافق أحمد المنصوري في معسكره مدرب المنتخب بدر ثاني. ويستمر المعسكر حتى الثالث من فبراير المقبل، حيث موعد بطولة العالم التي تقام في أديلايد بأستراليا، ويشارك فيها أحمد المنصوري في سباق «الأومنيوم».

وأكد مدير المنتخب يوسف ميرزا، لـ«الإمارات اليوم»، أن أحمد المنصوري سيشارك في ثلاث نسخ من بطولات العالم، المرحلة الأولى في أستراليا، بينما ستكون المرحلة الثانية في هونغ كونغ، ثم في مارس المقبل، يخوض المرحلة الثالثة في كندا خلال أبريل المقبل. وأضاف ميرزا: «نتمنى أن يوفق أحمد المنصوري في تقديم مردود جيد خلال مشاركته في المرحلة الأولى ما يؤهله للمراحل المقبلة، حيث واصل تدريباته دون توقف خلال الفترة الماضية، سواء في الطريق أو على المضمار، وسيكون هناك اهتمام وتركيز أكبر في معسكر أستراليا برفقة المدرب بدر ثاني، ليعيش أجواء البطولة والتدريبات القوية قبل انطلاقها».