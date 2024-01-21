مباراتان في افتتاح بطولة غنتوت الدولية للبولو اليوم

تفتتح اليوم، بملاعب نادي غنتوت، بطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو في نسختها الـ23. وتشهد البطولة مشاركة ستة فرق مميزة، بمعدل تصنيف (10-12 هاندكاب) كأعلى البطولات التي نظمها النادي خلال موسمه الحالي حتى الآن، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع اتحاد البولو. وتضم البطولة ستة فرق هي: غنتوت (حامل اللقب) و«أبوظبي» و«إي إم»، و«بن دري»، و«لامار» و«بهنسالي».

وتنطلق البطولة بلقاء يجمع بين فريقي بن دري و«إي إم» ويقود فريق «بن دري» خالد بن دري، وماركوس سولاري، وكين هول، وإستيبان بانيلو، ويقود فريق «إي إم» الشيخة علياء آل مكتوم، ومانويل بيريز، وبنيامين وبابلو أورغيزا.

وتشهد المباراة الثانية لقاءً بين فريقي «أبوظبي» بقيادة فارس اليبهوني وتوماس وباوتيستا وهوجو البرتو، وفريق «لامار» بقيادة ريان العجاجي، وريكاردو، وخالد العمران وخافيير غيرغورو. وتستكمل مباريات الجولة الافتتاحية يوم غدٍ بلقاء فريقي «غنتوت» و«بهنسالي».