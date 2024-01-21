مينديز.. نجم سابق للشارقة والنصر يتوهج في «كأس إفريقيا»

يُعدّ قائد منتخب الرأس الأخضر، ريان مينديز، واحداً من أبرز الأسماء التي صنعت مفاجأة الرأس الأخضر في «كأس إفريقيا» المقامة حالياً في ضيافة ساحل العاج، حيث أسهم بشكل كبير في التأهل المفاجئ والمبكر لمنتخب بلاده إلى الدور المقبل، (ثمن النهائي)، وضمان صدارة المجموعة الثانية، وعلى حساب اثنين من أكثر المتوّجين في تاريخ المسابقة، وهما: منتخبا مصر وغانا.

وسجل مينديز هدفاً في فوز الرأس الأخضر، أول من أمس، في الجولة الثانية على موزمبيق بثلاثية نظيفة، ما جعله يضمن الصدارة بست نقاط ويتأهل، حيث الجولة الثالثة ستكون بالنسبة له لأداء الواجب أمام مصر فقط، كون لديه ست نقاط، وتمتلك مصر الثانية في المجموعة نقطتين، ونقطة لكل من غانا وموزمبيق في المركزين الثالث والرابع.

وريان مينديز هو نجم سابق في دوري أدنوك للمحترفين، حيث لعب لناديي الشارقة والنصر، وقضى خمسة مواسم في الدوري، وانتهى مشواره الصيف الماضي، بعد أن لم يقم النصر بتجديد عقده، وذلك بسبب الموسم الماضي الصعب للنصر، الذي عانى فيه ضغط النتائج المتواضعة، وكان مهدداً بالهبوط. وذلك ما دفع إدارة نادي النصر لإجراء تغييرات جذرية على تشكيلة الفريق، فكان مينديز من ضمن العناصر التي شملها هذا التغيير.

وما كان من لاعب الرأس الأخضر إلا أن عاد مجدداً إلى تركيا للانضمام إلى نادي فاتح قرة جمرك، الذي يحتل المركز الـ17 في قائمة ترتيب أندية الدوري التركي وبعقد يمتد حتى صيف 2025. وخاض ريان مينديز مع فاتح قرة جمرك 13 مباراة من أصل 20، وتمكن من تسجيل هدفين وصنع هدفاً واحد. ومجدداً، استعاد اللاعب البالغ من العمر (34 عاماً) مكانه في منتخب بلاده، ليخطف الأضواء من جديد بعد تألقه في بطولة الأمم الإفريقية.

وحقق منتخب الرأس الأخضر المفاجأة بالتغلب على غانا المُتوّج باللقب القاري في أربع مناسبات بهدفين مقابل هدف، ثم عاد أول من أمس، ليفوز على موزمبيق، ويضمن التأهل قبل مواجهة «الفراعنة» بعد غدٍ.

ويشارك منتخب الرأس الأخضر في «كأس إفريقيا» للمرة الرابعة، وفي مشاركاته السابقة لم يكن خصماً سهلاً، ففي نسخة 2013 بجنوب إفريقيا، أخرج الرأس الأخضر منتخب المغرب من دور المجموعات، بخطف المركز الثاني خلف جنوب إفريقيا، قبل أن يخرج أمام غانا في ربع النهائي. وفي نسخة 2015 بغينيا الإستوائية، خرج الرأس الأخضر من الدور الأول رغم عدم تعرّضه للهزيمة، ولكن تحقيقه التعادل ثلاث مرات لم يكن كافياً للعبور للدور الثاني.

في حين تأهل للأدوار الإقصائية، في نسخة 2021 في الكاميرون، لكنه خسر أمام المتوّج بلقب البطولة، السنغال، بنتيجة صفر-2.

ويُعدّ ريان مينديز واحداً من بين خمسة لاعبين في تشكيلة الرأس الأخضر ولدوا في فرنسا وحصل على الجنسية الفرنسية، لكنه فضّل اللعب للرأس الأخضر في معظم المراحل السنية حتى وصل إلى المنتخب الأول، فأصبح ثاني أكبر اللاعبين سناً في الفريق، وخاض معه 71 مباراة دولية سجل خلالها 16 هدفاً، كان آخرها الهدف الثاني الذي سجله لمنتخب بلاده في مرمى موزمبيق. وجمع منتخب الرأس الأخضر 25 لاعباً من 25 نادياً مختلفاً، يلعبون في 16 دولة، من بينهم لاعب محلي واحد.

وبدأ مينديز مسيرته مع نادي باتوك بالرأس الأخضر، ثم انتقل عام 2008 إلى لوهافر الفرنسي، وبعدها لعب لنادي ليستر سيتي الإنجليزي، قبل أن يرحل إلى ليل الفرنسي عام 2012، ثم انضم سنة 2015 إلى نوتنغهام فورست الإنجليزي، وبعدها في صيف 2018 انتقل إلى الشارقة، وأحرز معه لقب الدوري، وبعد عامين اتجه إلى النصر الذي خرج من حساباته في نهاية الموسم الماضي. وسجل مينديز طوال مشواره مع الشارقة 20 هدفاً في كل المسابقات، وكان من أبرز نجوم الفريق الذين أحرزوا لقب دوري أدنوك للمحترفين في موسم 2019، ومع النصر سجل 16 هدفاً في كل المسابقات.

. خاض مع الرأس الأخضر 71 مباراة وسجل 16 هدفاً، بينها هدف من الثلاثية النظيفة أول من أمس، أمام موزمبيق.

. مينديز سجل للشارقة 20 هدفاً في كل المسابقات، خلال الفترة بين 2018 و2020، وأحرز معه لقب الدوري.