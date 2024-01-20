منصور بن محمد يتوّج نجوم العالم الفائزين بـ «جائزة دبي غلوب سوكر»

كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، نخبة من نجوم كرة القدم في العالم من اللاعبين والمدربين والطواقم الإدارية والفنية، الفائزين ضمن الدورة الـ14 لجائزة «دبي غلوب سوكر»، التي أقيمت أمس ضمن فعاليات الدورة الـ18 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي نظّمه مجلس دبي الرياضي تحت شعار «الاستدامة والأداء في كرة القدم»، حيث شارك في التكريم مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي.

حضر الاحتفالية التي أُقيمت في فندق «أتلانتس» بدبي، خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية وقيادات الاتحادات والأندية المحلية والعالمية.

وبدأت الأمسية بتكريم الفائزين بالجوائز الرقمية، حيث حصد «أصغري فري ستايل» جائزة أفضل صانع محتوى فيديو، وفاز «إم إس دوسري 7» بجائزة أفضل لاعب رياضات إلكترونية، وفابريزيو رومانو بجائزة أفضل صحافي رقمي، والنوفلي سيفن بجائزة أفضل مؤثر على منصّات التواصل الاجتماعي، ورافائيل لياو لاعب نادي ميلان بجائزة أفضل محتوى رقمي للاعب في الدوري الإيطالي، كما فاز نادي روما بجائزة أفضل محتوى رقمي لنادٍ في الدوري الإيطالي، وشركة الوسائل السعودية (SMC) بجائزة أفضل وسيلة إعلامية في منطقة الشرق الأوسط.

وعلى مستوى الجوائز المخصصة للاعبين والمدربين والإدارات في كرة القدم الاحترافية، فاز خلدون المبارك بجائزة أفضل رئيس نادٍ، وفاز نجم نادي ريال مدريد والمنتخب الإنجليزي جود بيلينغهام بجائزة باور هورس لأفضل لاعب شاب، ونجمة برشلونة والمنتخب الإسباني إيتانا بونماتي بجائزة أفضل لاعبة، وذهبت جائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط إلى الأهلي المصري، وحقق خورخي مينديز من وكالة «جيستفيوت» جائزة أفضل وكيل لاعبين، وكريستيانو جيونتولي (يوفنتوس) جائزة أفضل مدير رياضي، والبرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي والمنتخب البرازيلي جائزة أفضل حارس مرمى، وفاز الإسباني رودري لاعب نادي مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا بجائزة أفضل لاعب خط وسط، ونادي برشلونة الإسباني بجائزة أفضل نادٍ للسيدات، والإنجليزي جون تيري بجائزة أفضل مسيرة رياضية للاعب، والأرجنتيني ليونيل سكالوني بجائزة أفضل مسيرة رياضية لمدرب، ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل نادٍ للرجال.

كذلك فاز لاعب النصر السعودي والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط وجائزة مارادونا لأفضل هداف، إضافة إلى جائزة أفضل لاعب لدى الجماهير، ونال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي جائزة أفضل مدرب، والبرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد جائزة أفضل مسيرة رياضية للاعب، كما فاز إيرلنغ هالاند لاعب مانشستر سيتي ومنتخب النرويج بجائزة أفضل لاعب.

وكان مؤتمر دبي الرياضي الدولي انطلق بجلسة نقاشية عُقدت في مقر نادي دبي للصحافة تحت عنوان «المرأة وكرة القدم»، سلّطت الضوء على تنامي دور المرأة في عالم كرة القدم وتوليها مناصب ومهام مؤثرة في إدارة الأندية والاتحادات، وتحدثت خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أورنيلا بيليا مديرة شؤون تطوير كرة القدم الاحترافية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وجريتا نارديشي المديرة الإقليمية لنادي ميلان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واللتان تمثلان نموذجاً يحتذى به لدور المرأة المتنامي في عالم كرة القدم الاحترافية، ونجاح المرأة في إدارة منظمة عمل كبيرة تضم مختلف التخصصات.

حضر الجلسة سعيد حارب، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعدد كبير من اللاعبات والمختصات في مجال كرة القدم، سواء من اتحاد الإمارات لكرة القدم أو الأندية المحلية والأكاديميات الدولية العاملة في الدولة.

. خلدون المبارك رئيس «مانشستر سيتي» أفضل رئيس نادٍ، وغوارديولا أفضل مدرب.

. الأهلي المصري أفضل نادٍ في الشرق الأوسط، وبيلينغهام أفضل لاعب شاب، ونجمة برشلونة إيتانا بونماتي أفضل لاعبة.