عائلات تساند «الأبيض» في مدرجات استاد الجنوب

رسم جمهور المنتخب الوطني لكرة القدم، أمس، لوحة رائعة في مدرجات استاد الجنوب في الدوحة، بعدما تواجد بأعداد كبيرة خلال مباراة «الأبيض» أمام نظيره الفلسطيني، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في كأس آسيا 2023، إذ كان لافتاً أيضاً وجود بعض العائلات في المدرجات مع أطفالها لتشجيع المنتخب خلال المباراة.

وحرصت أعداد كبيرة من الجمهور الإماراتي على التوافد براً وجواً إلى الدوحة لمساندة المنتخب ودعمه بقوة في البطولة، وبث روح الحماس والجدية بين اللاعبين لتقديم كل ما عندهم من مستوى في المستطيل الأخضر.

وشكلت رابطة مشجعي المنتخب حضوراً فاعلاً ومميزاً في الملعب، وهي تقود المشجعين من المدرجات، وتبث روح الحماس في أوساط اللاعبين بالأهازيج والأعلام من خلال التشجيع المتواصل طوال المباراة.

من جهته، أكد رئيس جمعية جماهير بني ياس حريز المنهالي، أن الجمهور الإماراتي رسم لوحة رائعة وهو يتواجد في المدرجات بأعداد مقدرة، حرصاً منه على دعم المنتخب نظراً لأهمية التشجيع الجماهيري في مثل هذه البطولات الكبيرة التي تستدعي أن تمتلئ المدرجات بالجماهير.

وقال المنهالي لـ«الإمارات اليوم»: «كان مشهد العائلات الإماراتية رائعاً بصحبة أطفالها في مدرجات ملعب المباراة، وهي تشجع المنتخب».

وعبر حريز المنهالي عن سعادته الكبيرة بمشاهدة عودة الجمهور الإماراتي إلى المدرجات مجدداً لدعم المنتخب، بعدما ابتعد في الفترات الماضية بسبب تراجع النتائج خلال المشاركات الخارجية.

وتمنّى المنهالي أن يواصل الجمهور دعمه للمنتخب من خلال الوجود بأعداد كبيرة خلال مباراة المنتخب المقبلة أمام إيران الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الثالثة في البطولة.