«الأبيض» عينه على «ثمن نهائي آسيا» أمام فلسطين

ينشد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم حجز بطاقة ثمن النهائي في كأس آسيا المقامة في ضيافة قطر، وذلك حين يلتقي منتخب فلسطين الساعة التاسعة والنصف مساء على استاد الجنوب في الدوحة، ضمن المجموعة الثالثة. ويدخل المنتخب المباراة بمعنويات عالية بعد الفوز 3-1 على هونغ كونغ في المباراة الأولى. ومن شأن الفوز أن يضمن للمنتخب التأهل رسمياً بغض النظر عن تصدر المجموعة من عدمه، كونه سيرفع رصيده إلى ست نقاط، خصوصاً أن منتخب فلسطين خسر لقاءه الأول أمام إيران.

وتعود آخر مباراة رسمية بين «الأبيض» وفلسطين إلى 24 مارس 2016، إذ فاز المنتخب بنتيجة 2-صفر، وكانت في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال روسيا. ويحل الأبيض ثانياً في المجموعة الثالثة بثلاث نقاط، وهو الرصيد نفسه لإيران في الصدارة، والتي تتفوق بفارق الأهداف، بينما هونغ كونغ ثالثة، وفلسطين في المركز الرابع من دون نقاط.

ويخوض المنتخب المباراة بروح معنوية عالية بعد الفوز الكبير على هونغ كونغ، بجانب التواجد الجماهيري لمشجعي «الأبيض» الذي يحفز اللاعبين كثيراً لتقديم كل ما عندهم. ويتوقع أن تشهد التشكيلة الأساسية تغييرات طفيفة عن التي شاركت أمام هونغ كونغ، خصوصاً علي مبخوت، الذي يتوقع أن يبدأ به أساسياً بعد أن جلس على دكة الاحتياط في المباراة السابقة دون أن يلعب، وكذلك الأمر بالنسبة لخالد الهاشمي الذي شارك بديلا في لقاء هونغ كونغ.

وسعى مدرب المنتخب، بينتو، خلال الأيام الماضية إلى معالجة الأخطاء التي صاحبت المباراة السابقة، ومن ذلك عدم انسجام خط الدفاع وغياب الفاعلية الهجومية فضلاً عن وجود خلل في التعامل مع الكرات الثابتة والهوائية. وتاريخياً التقى المنتخب مع فلسطين في ثلاث مناسبات، فاز مرة وتعادلا مرتين.

في المقابل يجد منتخب فلسطين نفسه مطالباً في لقاء اليوم بتعويض الخسارة في لقائه الأول أمام إيران، ويأمل في تصحيح المسار، إذ قد تعني خسارته اليوم اقترابه بشكل كبير من الخروج من الدور الأول. ويعول مدرب منتخب فلسطين مكرم دبوب في هذه المباراة على العناصر ذاتها التي خاضت مباراة إيران الأخيرة مع إمكانية إحداث بعض التغييرات لإعطاء الفاعلية المطلوبة للمنتخب الفلسطيني.

• المنتخب التقى سابقاً فلسطين في ثلاث مناسبات، فاز «الأبيض» في مباراة، وتعادلا مرتين.

بينتو: نعرف المنافس.. وهدفنا النقطة السادسة

أكد مدرب المنتخب، باولو بينتو، أن التحضيرات سارت بشكل جيد، وأن الهدف هو الفوز اليوم أمام فلسطين. وقال بينتو في المؤتمر الصحافي أمس إنه «يتوقع مباراة صعبة لأنها أمام منافس قوي من الناحية البدنية، ويملك لاعبين مميزين على مستوى خط الدفاع والهجوم وعلى الأجنحة».

وقال: «من المهم الفوز في هذه المباراة والوصول للنقطة السادسة، وإلا لن يكون سهلاً الحصول على بطاقة التأهل. نعرف المنافس، ونثق بأنها ستكون مباراة صعبة، ليس لجودة المنافس فقط، ولكن لأن ردة فعلهم بعد الخسارة الأولى يتوقع أن تكون قوية».

وأضاف: «الإعداد للمباراة سار بصورة جيدة، والخطة قد تختلف قليلاً حسب الخيارات المتاحة من اللاعبين. نعمل باستمرار على تحليل الموقف ونخطط وفقاً لذلك للحصول على النقاط».

مكرم دبوب: علينا أن نكون في كامل تركيزنا

طالب مدرب المنتخب الفلسطيني، التونسي مكرم دبوب، لاعبيه بأن يكونوا «في كامل تركيزهم» خلال مواجهة منتخب الإمارات. وقال دبوب في المؤتمر الصحافي: «في المباراة السابقة التركيز في بداية المباراة لم يكن كما أردنا». وكان منتخب فلسطين قد تلقى هدفاً مبكراً وسريعاً من إيران في اللقاء السابق، ما أربك حساباته وخسر بأربعة لهدف.

وأضاف دبوب: «لا يوجد مدرب يرغب في السيناريو الذي واجهنا أمام إيران».

وقال المدرب مكرم دبوب إن منتخب فلسطين سيدافع عن فرصته في المباراة، وإنه متفائل بتحقيق نتيجة طيبة رغم صعوبة المواجهة، قائلاً: «من المهم أن نكون في كامل تركيزنا، فلدينا الفرص نفسها، وسنسعى للحصول على النقاط الثلاث».