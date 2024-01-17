بينتو: من المبكر الحديث عن حسابات تأهل "الأبيض" إلى دور الـ 16

تطمح الامارات الى حصد بطاقة التأهل الى ثمن النهائي للنسخة الثالثة توالياً عندما تلاقي فلسطين ضمن منافسات المجموعة الثالثة في كآس آسيا لكرة القدم الجمعة.

على استاد الجنوب المونديالي في الوكرة، تحتاج الامارات الى الفوز على فلسطين لضمان تأهلها، قبل المواجهة الصعبة مع ايران في ختام دور المجموعات.

وافتتح "الأبيض" مشواره بالفوز على هونغ كونغ 3-1 ليحقق ثاني انتصار له على الاطلاق في مبارياته الافتتاحية بالبطولة القارية، بعد الأول على قطر في نسخة 2015 في أستراليا.

وقال البرتغالي باولو بينتو مدرب الامارات "من المبكر الحديث عن حسابات التأهل، لكن من الجيد أن نقرر مصيرنا بإيدينا، هذا ما نطمح إليه، وسنحاول أن نظفر ببطاقة العبور الى الدور المقبل".

تابع الأربعاء في مؤتمر صحافي عشية اللقاء "الاستراتيجية يمكن ان تختلف قليلاً وهذا يعتمد على اللاعبين. سنحاول تحليل كل شيء حتى صافرة المباراة. هدفنا دوماً هو الحصول على النقاط مع احترام الخصم".

وتجاهل بينتو الانتقادات التي تعرض لها بعد التعديلات التي ادخلها على تشكيلة المباراة الاولى امام هونغ كونع بعدما دفع بالظهير الايسر بدر ناصر في قلب الدفاع، وابقى علي مبخوت الهداف التاريخي للامارات برصيد 85 هدفا في 114 مباراة دولية، على مقاعد الاحتياط واشرك الشاب سلطان عادل (19 عاماً) بديلا له ليسجل هدفا من ركلة جزاء في المباراة الاولى.

ورداً على سبب ابقاء مبخوت على مقاعد البدلاء، أجاب بينتو باقتضاب "لو كان مصاباً لما رأيته على دكة البدلاء".

وقال مدرب كوريا الجنوبية السابق في مونديال 2022 "سعيد جداً باللاعبين والفريق على العطاء، لقد رأينا منهم بعض الرغبة والشغف والتحدي، وأرغب بالمزيد من ذلك خلال المباريات المقبلة".

وعما اذا كانت مؤازرة الجماهير المتوقعة للمنتخب الفلسطيني، ستؤثر على المنتخب الإماراتي، قال بينتو "هذه الامور لا تشغلني ولا تقلقني. آمل ألا تشتت اللاعبين خصوصاً اصحاب الخبرة الضئيلة".