مشجعون: ننتظر زحف الجمهور براً وجواً لدعم الأبيض أمام فلسطين

أكد مشجعون للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم حاجة «الأبيض» إلى توافد الجمهور الإماراتي إلى قطر براً وجواً بأعداد كبيرة، لمساندة المنتخب خلال مباراته المرتقبة غداً أمام نظيره المنتخب الفلسطيني ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة في كأس أمم آسيا المقامة حالياً في قطر، واصفين مباراة الغد بالحاسمة بالنسبة لتأهل المنتخب إلى دور الـ16 في البطولة، مشيرين إلى أن المنتخب يخوض المباراة بهدف الفوز لحصد بطاقة التأهل للمرحلة المقبلة، علماً أن المنتخب يتساوى مع المنتخب الإيراني في النقاط برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، مؤكدين أن طموحاتهم كبيرة في ذهاب المنتخب بعيداً في البطولة وبلوغ المباراة النهائية، إذ يعد هذا طموحاً مشروعاً، خصوصاً أن المنتخب سبق له أن وصل إلى المباراة النهائية في كأس آسيا أمام السعودية في البطولة التي أقيمت في الإمارات عام 1996، مطالبين اللاعبين بتقديم كل ما عندهم في المستطيل الأخضر وتأكيد وجودهم بقوة في هذا الحدث الآسيوي الكبير.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «على الرغم من أن المنتخب لم يظهر بالمستوى المطلوب فنياً أمام هونغ كونغ في ضربة البداية في كأس آسيا، فإنه حقق الأهم وهو الفوز بنتيجة كبيرة 3-1 وحصد أول ثلاث نقاط، ما يعزز حظوظه بقوة في التأهل إلى الدور المقبل في حال فوزه أو تعادله في مباراة فلسطين غداً».

ووفقاً للائحة البطولة الآسيوية فإنه يتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ16 إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث. ويحتاج المنتخب إلى الفوز في مباراة فسلطين لحصد بطاقة التأهل إلى الدور المقبل وتبقى مباراته أمام إيران يوم 23 الجاري ضمن الجولة الأخيرة لتحديد المركزين الأول والثاني في المجموعة الثالثة.

وشهدت الجولة الأولى فوز المنتخب الوطني على هونغ كونغ 3-1، فيما فازت إيران على فلسطين 4-1.

حلمنا نهائي البطولة

من جهته أكد نائب رئيس مجلس جماهير شباب الأهلي، عبدالمجيد رستم، أن المنتخب حقق الأهم في مباراته الأولى أمام هونغ كونغ بالفوز وحصد أول ثلاث نقاط، معتبراً أن الفوز في ضربة البداية يعطي المنتخب دفعة معنوية كبيرة لمواصلة المشوار بقوة في البطولة، مؤكداً أهمية أن تكون طموحات اللاعبين كبيرة في الذهاب بعيداً في هذه البطولة وصولاً إلى المباراة النهائية، إذ يعد هذا حلماً وطموحاً مشروعاً، مطالباً اللاعبين بتقديم كل ما عندهم وفي الوقت ذاته حث الجمهور على أهمية التواجد بقوة في المدرجات لدعم المنتخب.

وأشار رستم إلى أن المنتخب رغم أنه ضم في تشكيلته أمام هونغ كونغ مجموعة من اللاعبين الصاعدين فإنهم كانوا على قدر التحدي والثقة الكبيرة فيهم في تحقيق الهدف المطلوب وحصد نقاط المباراة.

وأثنى رستم على المستوى الذي ظهر به اللاعبون الجدد في المنتخب خصوصاً المدافع بدر ناصر الذي يعد من الوجوه الجديدة.

طموحات كبيرة

بدوره أكد رئيس جمعية جماهير بني ياس حريز المنهالي أنهم كمشجعين يحرصون دائماً على التواجد خلف المنتخب في كل المناسبات، مشيراً إلى أن ثقتهم وطموحاتكم كبيرة في الذهاب بعيداً في هذه البطولة، معتبراً أن الأهم بالنسبة لهم حالياً هو تخطي المنتخب هذه المرحلة والعبور إلى الدور المقبل وبعدها لكل حادث حديث.

وكشف المنهالي الذي يتواجد حالياً في الدوحة لدعم المنتخب أنهم يسعون لحشد أكبر عدد من الجمهور لدعم الأبيض في المدرجات أمام فلسطين غداً.

وأضاف: «الحضور الجماهيري كان مميزاً في مباراة هونغ كونغ الأولى، لكننا نتوقع تزايد الأعداد خلال مباراة فلسطين كونها مباراة مهمة جداً بالنسبة للمنتخب، وبالنسبة لنا كجمهور فإننا جاهزون لدعم المنتخب بقوة في المدرجات».

وأشار المنهالي إلى الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام في إبراز دور الجمهور في دعم التواجد في قطر ودعم المنتخب في هذا الحدث الكبير.

مناشدة للجمهور

من جهته أكد رئيس رابطة مشجعي المنتخب ونادي اتحاد كلباء سابقاً سلطان الكلباني، أن الحكم على المنتخب يكون بعد مباراة فسلطين كونه واجه في ضربة البداية في البطولة الآسيوية منتخباً مغموراً هو منتخب هونغ كونغ، مشيراً إلى أنه يناشد الجمهور وجميع محبي الأبيض التوافد إلى الدوحة ومساندة المنتخب في مباراته أمام فلسطين وفي المباريات المقبلة في البطولة.

وناشد الكلباني جميع المؤسسات ضرورة تقديم التسهيلات المطلوبة للجمهور للتواجد خلف المنتخب في هذه البطولة.

• المنتخب فاز على هونغ كونغ في الجولة الأولى ويتساوى مع إيران برصيد ثلاث نقاط.