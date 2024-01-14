العروبة يعزز صدارة «الأولى» بـ 39 نقطة

عزز فريق العروبة صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه الحمرية 2-1، أمس، ضمن منافسات الجولة 16، رافعاً رصيده إلى 39 نقطة.

وفاز الظفرة على ضيفه «غلف إف سي» بهدف نظيف ليحافظ على الوصافة بـ 31 نقطة، وهو الرصيد نفسه لفريق دبا الحصن الذي فاز على ضيفه يونايتد 2-1.

وتغلب الجزيرة الحمراء على «غلف يونايتد» 3-2، ليصل الفائز إلى النقطة 23 بالمركز السابع، فيما تعادل الفجيرة مع ضيفه دبا الفجيرة من دون أهداف، ليصبح رصيده 20 نقطة مقابل 23 نقطة لـ«النواخذة».

وفاز مسافي على سيتي 3-صفر، ليصبح رصيده 25 نقطة بالمركز الخامس، وهزم التعاون مضيفه العربي 1-صفر، ليصبح رصيده 21 نقطة بالمركز العاشر، وتغلب مصفوت على الذيد 4-2، ليصل للنقطة الـ12 في المركز 15.