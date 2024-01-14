مشهد تاريخي بلقاء أستراليا والهند.. و«سلبي» بتعادل الصين وطاجيكستان

حققت أستراليا فوزاً مستحقاً على الهند 2-صفر، أمس، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لكأس آسيا لكرة القدم في قطر، فيما انتهت مباراة الصين وطاجيكستان بتعادل سلبي مخيب ضمن المجموعة الأولى.

على ملعب أحمد بن علي المونديالي، وأمام جماهير بلغ عددها 36 ألفاً، شجّع معظمها المنتخب الهندي، سجّل جاكسون ايرفاين (50) وجوردان بوس (73) هدفي فوز أستراليا.

وشهدت المباراة سابقة تاريخية على صعيد نهائيات كأس آسيا، لأن الحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا نالت شرف أن تكون أول امرأة تتولى إدارة مباراة ضمن النهائيات القارية.

وتضمّ المجموعة أيضاً سورية وأوزبكستان اللتين التقتا في ساعة متأخرة من ليلة أمس.

وعلى استاد عبدالله بن خليفة، انتهت مباراة الصين وطاجيكستان بتعادل سلبي مخيب، بعدما كانت منافسات المجموعة الأولى انطلقت أول من أمس، وأسفرت عن فوز قطر الدولة المضيفة على لبنان 3-صفر.

وبقيت قطر في الصدارة برصيد ثلاث نقاط، مقابل نقطة لكل من الصين وطاجيكستان ولبنان من دون نقاط. وغاب عن الصين قائدها وو جي، بعد تعرضه لإصابة في العضلية الخلفية خلال المباراة ضد هونغ كونغ في 30 ديسمبر الماضي.

أما طاجيكستان فكانت تخوض باكورة مشاركاتها في البطولة القارية.

ودخلت الصين مباراتها مع طاجيكستان بعدما خسرت خمس مرات في آخر سبع مباريات لها، وفشلت أمس في الفوز لكنها خرجت بنقطة.