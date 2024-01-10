«مركز فيفا الطبي» في دبي يجهز نجمة التنس أنس جابر

اختارت نجمة التنس العربية أنس جابر المصنفة السادسة على مستوى العالم، التجهيز للموسم الجديد في دبي، حيث أجرت مرحلة التأهيل في مركز فيفا الطبي بدبي، والتدريبات البدنية والفنية على ملعب نادي الطيران في دبي، وذلك على مدار أسبوعين استعداداً لافتتاح مشوار مشاركاتها في بطولة رابطة اللاعبات المحترفات بداية ببطولة أستراليا المفتوحة أول ألقاب الغراند سلام لعام 2024.

وقال مركز فيفا الطبي في بيان صحافي: «خضعت النجمة التونسية لاختبارات طبية ولياقية دقيقة للرفع من جاهزيتها، وضمان أعلى درجات الاستعداد، خصوصاً أن الموسم الجديد سيشهد تنافساً قوياً بين نخبة من أفضل المصنفات على مستوى العالم، في صراع شرس على المراكز المتقدمة في التصنيف العالمي».

وأضاف: «حرصت أنس جابر على إكمال مرحلة الإعداد في دبي بفضل اعتدال الطقس في هذه الفترة، وتوافر كل الظروف المواتية من تجهيزات متطورة وملاعب ورعاية طبية، إلى جانب الدعم الذي تلقاه ممثلة التنس العربي من أجل مواصلة مشوارها الناجح في عالم الكرة الصفراء».

من جانبها، أشادت أنس جابر(29 عاماً)، والفائزة بأربعة ألقاب في مسيرتها الاحترافية، ووصلت إلى ثلاثة نهائيات غراند سلام، بالرعاية الصحية التي تتلقاها في كل زيارة من زياراتها إلى مركز فيفا الطبي في دبي، والخدمات التي تساعدها على التعافي والتأهيل في ظروف جدية، على يد نخبة من أكفأ الأجهزة الطبية في العالم، مضيفة أن دبي تبقى دائماً وجهتها الأولى للعلاج والتدريب والاستعداد لمواصلة مشوارها الاحترافي في بطولات التنس. وغادرت أنس المصنفة السادسة عالمياً إلى ملبورن من أجل الاستعداد لأول ظهور لها في الموسم الجديد من بوابة بطولة أستراليا المفتوحة، والتي تنطلق 14 الجاري، كاشفة أن طموحاتها في السنة الجديدة هي الفوز بلقب غراند سلام، والتقدم في جدول التصنيف، وتمثيل مشرف للتنس العربي في كبرى التظاهرات الرياضية العالمية.