«منصورة» و«غارة» تفوزان بكأسي ولي عهد دبي للحقاقة

تألق شعار ابن لومية في تحديات رموز سن الحقاقة لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن، بعدما فاز بأول كأسين في المهرجان الذي يقام تحت إشراف وتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن، في المرموم، إذ شاركت أكثر من 1666 مطية في ثاني أيام سباقات سن الحقاقة، والتي أقيمت لمسافة أربعة كيلومترات، وقام المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، علي سعيد بن سرود، بتكريم الفائزين بالرموز، عقب نهاية الشوط السادس.

وكان شعار ابن لومية هو الرابح الأكبر في تحديات رموز سن المواهب، حيث تمكنت «منصورة»، المملوكة لراشد علي سعيد بن لومية الكتبي من حسم منافسات البكار على كأس ولي عهد دبي للحقاقة البكار المفتوح، وجائزة المليون ونصف المليون درهم، وذلك بزمن قدره 5:51:0 دقائق.

وأهدى «مشكور» مالكه حمد سعيد عبيد بن بدر العليلي بندقية الحقاقة الجعدان المفتوح، وجائزة المليون درهم، وذلك بعد أن وصل إلى خط النهاية بعد مرور زمن بلغ 5:49:3 دقائق.

وسجلت «غارة» الإنجاز الثاني في المهرجان بلسم مالكها علي سعيد علي بن لومية الكتبي، بعد أن حصدت كأس ولي عهد دبي للحقاقة البكار للإنتاج، وجائزة المليون درهم، في توقيت قدره 5:51:0 دقائق.

واستطاع «الشهم» المملوك لأحمد عبدالله حارب الدرعي لفت الأنظار بالفوز بالمركز الأول بتحقيقه توقيتاً زمنياً بلغ 5:42:6 دقائق، ليحصد بندقية الحقاقة الجعدان للإنتاج، ومعها الجائزة النقدية البالغة 800 ألف درهم.

من جهة أخرى، يستضيف ميدان المرموم لسباقات الهجن، اليوم، سباقات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن، وتشهد الفترة المسائية إقامة 15 شوطاً، تتقدمها أربعة أشواط ساخنة للمنافسة على رموز سن اللقايا، بواقع كأس سمو ولي عهد دبي للقايا البكار المفتوح، وجائزة مالية تبلغ مليوناً ونصف المليون درهم، وبندقية اللقايا الجعدان المفتوح وجائزة المليون درهم، إضافة إلى كأس سمو ولي عهد دبي للقايا البكار للإنتاج وجائزة المليون درهم، وبندقية اللقايا الجعدان للإنتاج وجائزة الـ800 ألف درهم.