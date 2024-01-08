منصور بن محمد يتوّج الفائزين في «ماراثون دبي»

توّج سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين بالنسخة الـ23 من «ماراثون دبي»، أقدم سباقات الماراثون في المنطقة، وأحد أشهر السباقات العالمية، الذي أُقيم أمس بدعم مجلس دبي الرياضي، في شارع أم سقيم بمنطقة جميرا، بمشاركة نخبة من العدّائين العالميين والآلاف من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل الدولة وخارجها.

وهنّأ سموّ رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق في مسيرتهم الرياضية، مؤكداً حرص دبي على استضافة وتنظيم فعاليات رياضية كبرى تتيح الفرصة للمشاركة المجتمعية واسعة النطاق، التي تحفل بها أجندة دبي الرياضية.

ونوّه سموّه بقيمة وأثر المنافسات والبطولات التي تستقطب نخبة من أبطال ونجوم العالم في مختلف الرياضات، لاسيما العديد من المحترفين والهواة، ضمن فئات تسمح بمشاركة مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، في تأكيد النهج الذي تواصل دبي إرساءه بتشجيع ممارسة الرياضة وتبنيّها كأسلوب حياة، معرباً عن تقديره لكل الجهود التي يتم بذلها من أجل ضمان أفضل مستويات الإعداد والتنظيم للبطولات والمنافسات الرياضية المقامة على أرض دبي.

حضر السباق ومراسم التتويج أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ورئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، اللواء الدكتور محمد المر، والمنسّق العام للماراثون، أحمد الكمالي، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة.

وشهد السباق سيطرة إثيوبية على المراكز الأولى لفئتَي الرجال والسيدات، إذ نال أديسو جوبينا، المركز الأول في الماراثون لفئة الرجال، بعدما قطع مسافة السباق 42.195 كيلومتراً في زمن قدره 02:05:01 ساعة، وحلّ في المركزين الثاني والثالث كل من مواطنيه ليمي دوميتشا، وديجين ميجرسا بزمنيّ 02:05:20 و02:05:42 ساعة على التوالي.

وفازت الإثيوبية تيجيست كيتيما، بلقب فئة السيدات، بعدما قطعت مسافة السباق 42.195 كيلومتراً في زمن قدره 02:16:07 ساعة، وحققت رقماً قياسياً جديداً لماراثون دبي. وجاء في المركزين الثاني والثالث مواطنتيها روتي آغا وديرا ديدا بزمنيّ 02:18:09 و02:19:29 ساعة، وحلّت الألمانية ميلات كيجيتا في المركز الرابع بزمن 02:21:47 ساعة، فيما احتلت عدّاءات إثيوبيا المراكز من الخامس إلى العاشر.

وفي فئة أصحاب الهمم، توّج الصيني جين هوا بطلاً لماراثون الكراسي المتحركة ومسافته 42.195 كيلومتراً بزمن 1:27:08 ساعة، وحلّ الإماراتي بدر الحوسني في المركز الرابع.

وأكد أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، أن النسخة الـ23 من ماراثون دبي الدولي، قدّمت صورة جديدة رائعة لتنظيم دبي للأحداث الرياضية الدولية، وتوفير سُبل النجاح التنظيمي لها والتألق للمشاركين فيها، الأمر الذي أسهم في تحطيم رقم السيدات للمرة الأولى في ماراثون دبي، الذي جمع مختلف الجنسيات، وأعطى صورة مبهرة عن دبي، التي دائماً ما تستضيف أحداثاً عالمية كبرى، منها جائزة «دبي غلوب سوكر»، و«مؤتمر دبي الدولي»، و«جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي».

وأوضح أن «مثل هذه الفعاليات تؤكد مكانة دبي العالمية المرموقة على خارطة الرياضة العالمية، وتجذب المزيد من المنظمين ونجوم مختلف الرياضات، للتنافس في تلك الأحداث الكبيرة، فضلاً عن الاستمتاع بجمال المدينة وروعة أجوائها».

من جانبه، أشاد اللواء الدكتور محمد المر، بنجاح ماراثون دبي فنياً وتنظيمياً، وأكد أن بداية النجاح تحققت من خلال المشاركة الكبيرة في كل فئات الماراثون، إلى جانب تسجيل الرقم الجديد في فئة السيدات، موجهاً الشكر إلى مجلس دبي الرياضي، على دعمه للماراثون، متمنياً المزيد من النجاح للماراثون في نسخه المقبلة.

يُذكر أن إجمالي الجوائز المالية لسباق النخبة للماراثون يصل إلى أكثر من مليون و200 ألف درهم، تُقسَّم بالتساوي بين أصحاب المراكز الـ10 الأوائل في فئتَي الرجال والسيدات.

منصور بن محمد:

• دبي حريصة على استضافة وتنظيم فعاليات رياضية كبرى تتيح المشاركة المجتمعية واسعة النطاق.