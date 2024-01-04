بطولة المدينة المستدامة لقفز الحواجز تنطلق اليوم

تنطلق، عصر اليوم، فعاليات النسخة الثالثة لبطولة المدينة المستدامة الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، وتقام منافساتها على الميدان العشبي بنادي الفروسية في دبي، على مدى أربعة أيام، وتختتم مساء الأحد المقبل، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ويشارك في البطولة أكثر من 200 متسابق، من أكثر من 20 دولة من مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية وأوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، وأعدت اللجنة المنظمة للبطولة مجموعة من العروض والمنافسات المثيرة في الساحة الخارجية المطلة على الميدان الرئيس، وتتضمن فقرات مشوّقة ومسلية إلى جانب عروض استعراضية متنوعة مع خيول محترفة.

وذكر بيان صحافي: «تشتمل البطولة على تسع منافسات دولية تصنيف النجمتين، وصممت مساراتها بحواجز تبدأ من الارتفاع 110 سم، حتى ارتفاع 145 سم في منافسة الجائزة الكبرى للبطولة، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وتتزامن مع الحدث الرئيس بطولة دولية من منافستين تصنيف النجمة الواحدة، لخيول القفز الصغيرة عمر (5 ـ 6 ـ 7) سنوات، ورصدت للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة جوائز مالية مجموعها (85.772) دولاراً».

تقام بطولة المدينة المستدامة بالشراكة، وبدعم من شركة «سي القابضة»، المتخصصة بتطوير وبناء المدن والبنى التحتية المستدامة، وهي الشركة المطورة للمدينة المستدامة في دبي.

يترأس فعاليات البطولة فرهانغ صادقي، ويدير لجنة تحكيم منافساتها الحكم الدولي أشرف جابر الليثي، بمعاونة أربعة محكمين دوليين، ويصمم مسارات المنافسات الدولي علي مهاجر، بمساعدة مصممين دوليين، والميادين يشرف عليها البرتغالي الدولي ديناريو سيرومنهو بمعاونة أربعة مشرفين دوليين.