الفجيرة يتعاقد مع اللاعب البرتغالي باربوسا

أعلن نادي الفجيرة تعاقده مع المحترف البرتغالي برتينو جواو باربوسا، لتمثيل الفريق الأول في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، ليحل بدلاً من المهاجم البرازيلي فليبي، الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي، على أن يشارك اللاعب الجديد في المواجهة المقبلة أمام الرمس في الجولة المقبلة للدوري.

يذكر أن الفجيرة يحتل المركز التاسع برصيد 19 نقطة في قائمة ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى.