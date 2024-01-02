منتخب الإمارات يتأهل إلى نصف نهائي «السلة العربية»

تأهل المنتخب الوطني لكرة السلة إلى الدور نصف النهائي في بطولة المنتخبات العربية، عقب فوز «الأبيض» على نظيره الجزائري (79-73)، أمس، في الدور ربع النهائي من البطولة المقامة حالياً في القاهرة. واستطاع المنتخب الوطني حسم نتيجة اللقاء بنيل لاعبي «الأبيض» الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني بواقع (22-13 و25-20)، فيما لم يعد المنتخب الجزائري بنتيجة المباراة على الرغم من نيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الثالث والرابع (20-19 و 21-13).

ويلتقي المنتخب الوطني اليوم في نصف النهائي مع الفائز من لقاء المنتخب المصري «المضيف» والموريتاني.