المنتخب كامل العدد وبلا إصابات تحضيراً لـ «ودية عمان»

واصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تدريباته، أمس، على ملعب جامعة نيويورك في جزيرة السعديات في أبوظبي، وهو كامل العدد، بمشاركة 31 لاعباً، بعد انضمام لاعبي شباب الأهلي والشارقة إلى التدريبات، بعد الانتهاء من خوض مباراة نهائي كأس السوبر التي أقيمت الجمعة الماضي.

وتأتي تدريبات المنتخب في إطار التحضيرات اليومية للمنتخب خلال معسكره الداخلي الحالي في أبوظبي، الذي بدأ منذ 26 ديسمبر الماضي، ويستمر حتى السابع من الشهر الجاري في إطار تحضيراته لنهائيات كأس آسيا 2023، المقررة في قطر خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين، إذ سيلعب المنتخب ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه منتخبات إيران وفلسطين وهونغ كونغ، علماً أن المنتخب سيستهلّ مشواره في كأس آسيا بمواجهة هونغ كونغ 14 الشهر الجاري، ضمن الجولة الأولى، ويلعب أمام فلسطين في الجولة الثانية 18 منه، ويختتم مشواره في هذه المرحلة بلقاء منتخب إيران 23 منه في الجولة الثالثة.

والتحق في التدريبات لاعبو شباب الأهلي والشارقة الثمانية، وهم: خالد توحيد وخالد الظنحاني وماجد راشد (الشارقة)، وحسن حمزة وأحمد جميل وحارب عبدالله ويحيى الغساني وبدر ناصر (شباب الأهلي).

وكانت التدريبات السابقة للمنتخب، قد شهدت مشاركة 23 لاعباً فقط في التدريبات، وذلك قبل انضمام لاعبي شباب الأهلي والشارقة.

وانتظم المنتخب عقب مباراة قيرغيزستان الودية في التدريبات استعداداً لخوض مباراة ودية دولية أخرى مع منتخب عمان عند الساعة 19:15 من مساء السبت المقبل، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، وتعد البروفة الأخيرة قبل السفر إلى الدوحة الإثنين المقبل تمهيداً للدخول في أجواء البطولة الآسيوية.

وخاض الأبيض، أول من أمس، تدريباً صباحياً ركّز خلاله الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو على العديد من الجوانب الفنية، وعقب التدريب منح الجهاز الفني اللاعبين راحة قصيرة، قبل أن ينتظم اللاعبون مجدداً في التدريبات أمس، لمواصلة البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني الذي يستمر حتى موعد السفر إلى الدوحة.

وعلى صعيد آخر، مثّلت مباراة قيرغيزستان الودية فرصة كبيرة للجهاز الفني للاستقرار على التشكيل الأساسي بنسبة كبيرة في حين ستكون مباراة عمان المرتقبة فرصة أخيرة للمدرب بينتو للوقوف على التحضيرات النهائية للمنتخب من الجوانب كافة، لاسيما على صعيد إعلان القائمة النهائية التي سيتم اختيارها للسفر إلى الدوحة بمشاركة 26 لاعباً وفقاً للائحة البطولة الآسيوية من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لذلك فإن بينتو سيستغني عن خمسة لاعبين من أصل 31 لاعباً في القائمة الحالية، وذلك قبل السفر إلى قطر.

وبجانب الدور الكبير الذي يقوم به الجهاز الفني بقيادة المدرب باولو بينتو، فإن الجهاز الإداري للمنتخب بقيادة مدير المنتخب ياسر سالم، يلعب هو الآخر دوراً مهماً في تجهيز المنتخب من الجوانب النفسية والمعنوية، وتهيئة الأجواء الملائمة التي تمكنه من الإعداد الجيد تمهيداً لخوض الاستحقاق الآسيوي المرتقب في الدوحة، إذ يتكامل دور الجهازين الفني والإداري في العمل وفق منظومة واحدة، ما يصب في مصلحة إعداد الأبيض.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن صفوف المنتخب خالية حتى الآن من أي إصابات في صفوف اللاعبين، ما يسهل هذا الأمر من مهمة الجهاز الفني في تجهيز الأبيض بالشكل المطلوب.

• «الأبيض» يستعد للقاء عمان ودياً السبت المقبل على استاد آل نهيان.