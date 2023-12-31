علي خصيف: الانتصارات المتتالية تزيد ثقة «الأبيض» قبل كأس آسيا

أكد حارس مرمى المنتخب الوطني علي خصيف، أن الفوز على قيرغيزستان في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين، أول من أمس، له أبعاد أهم من الانتصار في لقاء ودي، لافتاً إلى أن «الأبيض» يخوض مرحلة مهمة وحاسمة قبل السفر إلى قطر للمشاركة في كأس أمم آسيا.

وقال خصيف لـ«الإمارات اليوم» عقب المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف من دون رد، أحرزه علي مبخوت من ركلة جزاء في الدقيقة 90، إن الانتصارات المتتالية التي حققها الفريق في الفترة الماضية، تزيد من ثقة اللاعبين قبل خوض غمار البطولة القارية.

وأوضح: «لعبنا مباراة ودية مفيدة جداً أمام فريق يقدم كرة قدم جيدة، وعلى الرغم من أن اللقاء ودي، والانتصار ليس هو الهدف الأساسي من المباراة، لكن أرى أن الفوز زادت أهميته، بعدما واصل المنتخب الوطني انتصاراته، وحقق الفوز السادس على التوالي منذ تولي المدرب البرتغالي باولو بينتو قيادة الفريق».

وأضاف: «من المهم أن يكتسب «الأبيض» ثقافة الفوز في مختلف الظروف، إذ إنه من المهم جداً أن يصبح الفريق قادراً على تحقيق الانتصار في الوقت الذي فيه أحياناً لا يظهر بالمستوى المتوقع منه، أو تكون أمامه ظروف صعبة، لذلك أرى أن الفوز على قيرغيزستان مهم جداً في مرحلة الإعداد لبطولة كأس آسيا».

وتابع: «أرى أن أداء اللاعبين يتطور بشكل جيد، وأعتقد أن السبب الأساسي هو الالتزام الكبير من اللاعبين سواء في التدريبات أو بتنفيذ تعليمات المدرب، حيث إن الانتظام والالتزام من أهم أساسيات نجاح أي فريق، وهو ما أشاهده حالياً في الفريق».

وشدد حارس مرمى نادي الجزيرة على أن المنتخب الوطني جاهز للمشاركة في كأس آسيا، وقال: «جاهزون لتقديم مستويات جيدة في البطولة الأكبر على مستوى قارة آسيا، وهي لاشك بطولة مهمة، ونحن من جانبنا لدينا طموحات في أن نحقق نتائج جيدة تليق باسم المنتخب».

أما بالنسبة للمواجهة الودية المقبلة أمام منتخب عمان في السادس من يناير الجاري، وأهميتها، قال: «هي آخر بروفة سيخوضها المنتخب، ومن دون شك ستكون مهمة جداً بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين، في الاستعداد بأفضل طريقة قبل السفر إلى الدوحة».

وتحدث عن انضمام اللاعبين الدوليين من فريقي شباب الأهلي والشارقة إلى «الأبيض» وتأثير ذلك في الفريق، وقال: «انضمام لاعبي الفريقين مهم جداً وإضافة قوية، ومن الجيد أن يمتلك المدرب خيارات مختلفة وعديدة، إذ إن المدرب عندما تكون لديه حيرة في اختيار تشكيلة الفريق، يعد ذلك عاملاً إيجابياً في تطبيق طرق لعب مختلفة، وأن يكون هناك البديل الجاهز القادر على تقدير الإضافة في أي وقت يحصل خلاله على فرصة المشاركة».

يذكر أن المنتخب الوطني حقق ستة انتصارات رسمية وودية منذ استلام البرتغالي باولو بينتو مهمة تدريبه في يوليو الماضي، إذ سيخوض «الأبيض» مباراته الودية الثانية في معسكره الحالي مع عمان في السادس من يناير الجاري، قبل السفر إلى الدوحة.

ويلعب المنتخب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إيران وفلسطين وهونغ كونغ، إذ إنه سيلتقي مع الأخير في الجولة الأولى من البطولة القارية في 14 يناير المقبل على استاد خليفة الدولي.

المنتخب يسير على الطريق الصحيح

اختتم علي خصيف تصريحاته بتوجيهه رسالة إلى الجمهور، وقال: «نؤكد للجمهور بأن اللاعبين عازمون على تقديم كل ما لديهم، وأرى أن المنتخب الوطني يسير على الطريق الصحيح، بعدما ظهر الفريق بشكل جيد جداً في المباريات الماضية سواء الرسمية أو الودية، وقدرة الفريق على تحقيق الفوز في الوقت الذي لا يقدم فيه أفضل مستوياته، يعد أمراً إيجابياً، ويجعلنا أكثر ثقة في أنفسنا قبل بدء منافسات كأس آسيا».