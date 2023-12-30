المنتخب يختبر جاهزيته لكأس آسيا أمام قيرغيزستان

يخوض المنتخب الوطني عند الساعة 19:15 من مساء اليوم على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي، مباراة ودية مهمة أمام منتخب قيرغيزستان ضمن تحضيراته للسفر إلى الدوحة للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام في قطر خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين.

ويلعب المنتخب في البطولة القارية ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كلاً من: إيران وهونغ كونغ وفلسطين، ويدشن المنتخب مشواره في البطولة بلقاء منتخب هونغ كونغ في 14 يناير المقبل.

ويسعى الأبيض خلال هذه المباراة إلى الظهور الفني القوي وتحقيق فوز معنوي، خصوصاً أن المنتخب كان قد حقق الفوز في كل مبارياته التي خاضها حتى الآن في عهد المدرب باولو بينتو، إذ لم يخسر أو يتعادل في أي مباراة حتى الآن سواء كانت ودية أو رسمية.

وتعد أول مباراة ودية يخوضها المنتخب استعداداً لكأس آسيا المقبلة، فيما سيخوض أيضاً مباراة ودية ثانية في السادس من الشهر المقبل أمام منتخب عمان، كما أنها المباراة السادسة التي يخوضها المنتخب في عهد بينتو، منها ثلاث وديات ومباراتان رسميتان أمام نيبال والبحرين.

وتمثل المباراة اختباراً جديداً للمنتخب في إطار مساعي بينتو للوصول باللاعبين إلى درجة الجاهزية المطلوبة من الجوانب كافة الفنية والبدنية والنفسية.

ويشارك في تدريبات المنتخب الحالية اليومية على ملعب جامعة نيويورك في جزيرة السعديات في أبوظبي 23 لاعباً من أصل 31 تم اختيارهم في القائمة الموسعة التي أعلنها الجهاز الفني للمنتخب أخيراً، وضمت الوجوه السابقة نفسها التي شاركت مع المنتخب في مباراتيه الأخيرتين أمام نيبال والبحرين ضمن الجولتين الأولى والثانية في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وينتظر أن يلتحق لاعبو شباب الأهلي والشارقة بالمنتخب اليوم عقب انتهاء مشاركتهم مع فريقيهم أمس في مباراة كأس السوبر الإماراتي، علماً أن قائمة المنتخب الجديدة ضمت ثمانية لاعبين من الفريقين.

من جهته، أعلن اتحاد الكرة في بيان صحافي، أن مباراة اليوم وكذلك المباراة الودية المقبلة أمام منتخب عمان ستكون مفتوحة لممثلي وسائل الإعلام المختلفة وكذلك الجمهور من أجل الحضور ودعم المنتخب ومساندته والوقوف معه، لاسيما أن تواجد الجماهير في المدرجات سيحفز اللاعبين لمزيد لتقديم كل ما عندهم في المستطيل الأخضر إذ إن المنتخب مقبل على استحقاق خارجي مهم، ويسعى للظهور بصورة مشرفة للكرة الإماراتية في أكبر حدث كروي على مستوى قارة آسيا.

قائمة المنتخب

خالد عيسى وعلي خصيف وحسن حمزة وخالد توحيد وخالد الهاشمي وخليفة الحمادي ومحمد العطاس وعمر حسين هيكل ويوسف المهيري وأحمد عبدالله جميل وخالد الظنحاني وزايد سلطان وعبدالرحمن صالح وعبدالله إدريس وبدر ناصر وعلي سالمين ويحيى نادر ومحمد عباس وحازم محمد وماجد راشد وعبدالله رمضان وطحنون الزعابي وعبدالله حمد ويحيى الغساني وحارب عبدالله وفابيو ليما وعلي صالح وعلي مبخوت وسلطان عادل وعيسى خلفان وكايو كانيدو.