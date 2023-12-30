نهائي «العام الجديد» للبولو في غنتوت اليوم

تقام المباراة النهائية لبطولة «العام الجديد» للبولو، اليوم، على ملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت، بين فريقي أبوظبي بولو بقيادة فارس اليبهوني، ومحمد خالد وتوماس، ونون بولو بقيادة راشد العبار، وفيصل الونداوي، ونافيس.

وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع قبل النهائي، وتجمع بين فريقي لامار بولو وغنتوت بولو.

وجاء تأهل فريق أبوظبي بولو للمباراة النهائية بفوزه على غنتوت بولو 6-5، بعد مباراة متكافئة بين الفريقين، وأحرز الأهداف توماس «هاتريك»، وفارس اليبهوني «هدفين»، ومحمد خالد هدفاً، فيما أحرز لفريق غنتوت بولو أوسكار وبيلو «هدفين» لكل منهما، وعلي المري هدفاً.

كما نجح فريق نون بولو في التأهل إلى النهائي، إثر فوزه على لامار بولو 9-6، وأحرز له إرييل 4 أهداف ونافيس «هاتريك»، وفيصل الونداوي وراشد العبار هدفاً لكل منهما، ولفريق لامار بولو ريكاردو «هاتريك»، وناصر الشامسي «هدفين»، والعجاجي هدفاً.