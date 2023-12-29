79 خيلاً تتنافس في آخر سباقات مضمار «جبل علي» غداً

تتنافس 79 من صفوة الجياد المحلية والدولية، يوم غدٍ، على ألقاب السباق الخامس والأخير لعام 2023 في الموسم الحالي لمضمار «جبل علي»، المتضمن 7 أشواط، تُقام جميعها على المسارات الترابية، بإجمالي جوائز تبلغ 540 ألف درهم. وخصصت 6 أشواط من إجمالي 7 أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، في حين خصص الشوط الأول «كأس الوثبة ستاليونز» للخيول العربية، على مسافة الميل - هانديكاب (1600 متر) بمشاركة 14 خيلاً بإجمالي جوائز 80 ألف درهم.

ويتضمن الشوط الثاني سباق للخيول المبتدئة على مسافة 1400 متر، بمشاركة 11 خيلاً تتنافس على جوائز مالية قدرها 60 ألف درهم.

ويقام الشوط الثالث «سباق سبرينت ستيكس» ضمن سلسلة الإمارات لسباقات السرعة لمسافة 1200 متر - هانديكاب، بمشاركة 15 خيلاً، بإجمالي جوائز 80 ألف درهم.

ويخصص الشوط الرابع «بن دسمال» للخيول من عمر السنتين لمسافة الميل بمشاركة 9 خيول، بإجمالي جوائز 72 ألف درهم.

ويعد الشوط الخامس «كأس 2024» الرئيس في هذا السباق المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة الميل، ويشارك فيه 9 خيول تتنافس على جوائز بقيمة 96 ألف درهم.

ويشارك في الشوط السادس «أم سقيم ستيكس» الممتد لمسافة 1800 متر - هانديكاب، 9 خيول، تتنافس جوائز بقيمة 68 ألف درهم.

وخصص الشوط السابع «سباق جلورياس ساترداي ستيكس» والأخير في الأمسية وعام 2023، للخيول عمر ثلاث سنوات، لمسافة 1950 متراً بمشاركة 12 خيلاً بجوائز 79 ألف درهم.