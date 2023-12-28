نظّمت رابطة المحترفين جولة ترويجية لكأس السوبر الإماراتي، وذلك بالتعاون مع رعاة الرابطة ضمن مبادرات العد التنازلي لضربة بداية الحدث.

انطلقت الجولة في 17 ديسمبر الجاري، وتضمنت عرض كأس البطولة، الكرة الرسمية وقمصان فريقين شباب الأهلي والشارقة، طرفا مباراة كأس السوبر الإماراتي.

وكان لزوار فندق قصر الإمارات الفرصة لالتقاط الصور التذكارية مع الكأس على مدار يومين، انتقلت بعدها إلى المبنى الرئيس لمصرف أبوظبي الإسلامي في أبوظبي.

وتواصلت جولة كأس السوبر لتحط الرحال لدى الرصاصي في مردف سيتي سنتر في دبي، تلتها استضافة فندق ريكسوس جي بي آر للكأس في 25 الجاري، واختتمت الجولة بزيارة لمقر النابودة للسيارات في دبي.