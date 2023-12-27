دبا الفجيرة يواصل صدارة دوري 21 بالعلامة الكاملة وبشباك نظيفة

فاز فريق دبا الفجيرة على الفجيرة 4-0، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ10 من دوري الشباب (تحت 21 سنة) ليصل إلى النقطة 24 بالعلامة الكاملة، بعد فوزه في جميع المباريات، مسجلاً 35 هدفاً من دون أن تهتز شباكه في جميع المباريات التي خاضها، وهو رقم قياسي غير مسبوق يعكس اهتمام النادي بفرق المراحل السنية، باعتبارها العمود الفقري للفريق الأول.

ويقود الفريق المدرب المواطن محمد عبيد الخديم، بينما يدرب حراس المرمى المدرب العراقي زيد سمير شاكر.

ويضم الفريق حارسين للمرمى هما علي صالح وخالد محمد، اللذين نجحا في تقديم مستويات فنية مميزة وضعت الفريق في الواجهة.

بدوره قال زيد سمير شاكر لـ«الإمارات اليوم»: «نتمتع بفريق قوي في جميع خطوطه ومنها مركز حراسة المرمى، ونظافة الشباك هي محصلة جهود جميع اللاعبين، ونتطلع إلى الاستمرار بنظافة الشباك وعدم استقبال أي هدف، باعتبار ذلك أحد عناصر ثقافة الفوز».

ووصف شاكر، حارسي المرمى علي صالح وخالد محمد، بأنهما يمثلان مشروع مستقبل واعد في حراسة المرمى.

ويشارك في دوري الشباب سبعة فرق تلعب من ثلاث مراحل.