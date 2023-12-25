«العاصفة 36» و«بلعرب 44» يتوجّان بكأس آل مكتوم لقوارب التجديف

عانق القارب العاصفة 36 لمالكه حمدان سعيد جابر وبقيادة النوخذة بدر عبدالحكيم محمد ثاني الـ«ناموس» ولقب الشوط المحلي في منافسات النسخة رقم 27 من سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي 2023-2024.

كما توّج القارب «بلعرب 44» من سلطنة عمان، التابع للجنة العمانية للرياضات البحرية وبقيادة النوخذة حميد سالم البحري بالمركز الأول في الشوط المفتوح والمخصص لقوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي وفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.

وأضاف القاربان «العاصفة 36» و«بلعرب 44» اللقب الغالي إلى خزائنهما للمرة الثالثة في تاريخ الحدث، الذي انطلقت مسيرته عام موسم 1997-1998 كمسك ختام لجولات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، بمشاركة النخبة وأفضل القوارب تصنيفاً في الترتيب العام.

وجمع السباق ما يصل إلى 300 بحار على متن 30 قارباً تنافسوا في الشوطين المحلي والمفتوح، حيث شهد الشوط المحلي مشاركة 20 قارباً من النخبة، فيما أبحر 10 قوارب في الشوط المفتوح على مسار انسيابي وصلت مسافته إلى 2.3 كلم داخل عمق مياه قناة دبي المائية.

وشهدت مراحل السباق إثارة متناهية مع التنافس الساخن بين النواخذة والبحارة لنيل «الناموس» خصوصاً الشوط المحلي الذي جمع 20 قارباً، حيث كان الامتياز لطاقم القارب العاصفة 36 الذي حقق المركز الأول، فيما حل طاقم القارب الكوس 35 لمالكه علي أحمد النون وبقيادة النوخذة حميد المسماري، ثانياً، ثم القارب أطلس 39 لمالكه حمدان جابر، وبقيادة النوخذة حسن الحوسني ثالثاً.

وحمل الشوط المفتوح كالعادة إثارة وقوة التنافس بين 10 قوارب حيث نجح القارب العماني بلعرب 44 في اقتناص الفوز، متفوقاً على قارب شرطة دبي 3 التابع للقيادة العامة لشرطة دبي وبقيادة النوخذة خلف المري، فيما حل القارب البحريني كي إتش كي لمالكه سموّ الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة أحمد البوسميط ثالثاً.

وجرت بعد نهاية السباق مراسم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الشوطين المحلي والمفتوح وتكريم شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، بحضور المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد حارب الفلاحي، ورئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي الدكتور مريم أنس المطروشي، ومشرف السباق محمد سيف المري.

وحصل فريق القيادة العامة لشرطة دبي الذي يشارك بقاربيه رقمي 3 و30 على لقب «الفريق المثالي».

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد حارب الفلاحي، أن كرنفال سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف 30 قدماً تحوّل إلى مهرجان تراثي بحري خليجي كبير ومشهود تزيّن بمشهد التنافس في عرض مياه قناة دبي المائية، ومنظر بديع لجمال وأصالة الماضي في لوحة الحاضر في قلب دبي النابض.