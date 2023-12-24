كأس إعمار للبــولو تنطلق 3 يناير

أعلن نادي دبي للبولو والفروسية إقامة بطولة كأس إعمار للبولو 2024، من الثالث إلى 13 يناير المقبل، وبجوائز تصل إلى 120 ألف درهم، وهي البطولة الأولى التي يتم فيها تخصيص مبلغ للفائزين، حيث يحصل البطل على 80 ألف درهم، والوصيف على 40 ألف درهم إماراتي، وتشهد مشاركة خمسة فرق تضم أبرز اللاعبين المواطنين والخليجيين إلى جانب المحترفين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر نادي دبي للبولو والفروسية، بحضور مارك كيربي، رئيس مجموعة إعمار للضيافة، وليزا ماثيوز، المديرة العامة لنادي دبي للبولو والفروسية. وتم خلال المؤتمر الكشف عن الفرق الخمسة المشاركة، وتوزيع جدول المباريات بالقرعة التي جاءت مناسبة لجميع الفرق، وهي فريق الإمارات، وفريق أبوظبي وفريق بنجاش وبن دري ولامار. ومن المقرر أن تشارك في هذا العام، فرق من الناشئين للمنافسة على لقب كأس البولو للناشئين.

120ألف درهم جوائز البطولة التي تشارك فيها خمسة فرق.