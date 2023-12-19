20 ألف عداء يسجلون حضورهم في «ماراثون دبي» 2024

كشفت اللجنة المنظمة لماراثون دبي العالمي 2024 عن تقديم مفاجآت عدة في السباق الذي يُقام في السابع من يناير المقبل، على رأسها السحب على سيارة مُقدمة من مجموعة الغرير.

وأكدت اللجنة المنظمة في بيان رسمي صادر أمس، أن «الإقبال حتى الآن يدعو إلى التفاؤل، إذ وصل عدد المشاركين حتى الآن إلى 20 ألفاً، ويأمل المنظمون أن يصل العدد إلى 25 ألفاً».

وأشارت إلى أن التسجيل عن طريق موقع الماراثون الدائم على الإنترنت www.dubaimarathon.org، يستمر حتى منتصف ليلة 30 ديسمبر الجاري.

ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة إلى الأسطورة الإثيوبي هايلي غيبرا سيلاسي لحضور الحدث تقديراً لتاريخه الطويل مع ماراثون دبي، بعد أن شارك في السباق الرئيس في 16 نسخة سابقة.

وأكدت اللجنة المنظمة في بيانها أن «رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للماراثون منذ انطلاقته أعطت قوة دفع هائلة للحدث ومكنته من الاستمرارية على مدار ربع قرن تقريباً، كما أن دعم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المستمر وراء هذه النجاحات المتلاحقة للحدث المتميز محلياً وإقليمياً وعالمياً».

وأشادت اللجنة المنظمة للماراثون بالدعم الذي تحظى به من كل من مجلس دبي الرياضي بقيادة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس، ومطر الطاير نائب الرئيس، كما أشادت بدعم دبي القابضة وهيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي وخدمة الأمين و«أديداس» والسوق الحرة بدبي وبيسليري و«أي بي تي ميديا جروب» وشانيل فور، شركاء النجاح.

ونوهت بأن «هناك تنسيقاً تاماً مع مجلس دبي الرياضي، وأبدى كل من الأمين العام سعيد حارب، والأمين المساعد ناصر آل رحمة، تعاوناً كبيراً، كما تم عقد اجتماع تنسيقي مع مرور دبي، وستعقد اجتماعات لاحقة لبحث كل سبل دعم الحدث حتى يخرج الحدث في أبهى صورة وبالقوة نفسها، خصوصاً أن البداية والنهاية ستكونان من أمام أكاديمية شرطة دبي، مروراً بشارع جميرا ووصولاً إلى موقع علم الاتحاد التاريخي والعودة».

واحتكر الإثيوبيون المراكز الثلاثة الأولى في مسابقتي الرجال والسيدات في العام الماضي، بعد أن فاز بالمركز الأول في فئة الرجال المحترفين لمسافة 42.195 كيلومتراً أبديسا تولا أديرا الذي أنهى السباق في زمن 02:05:42 ساعة، تلاه مواطنه دريسا غيليت أولفاتا بعد إنهائه السباق في زمن 02:05:51 ساعة، وحلّ هايمانوت أليو إنغدايهو في المركز الثالث بعد إنهائه السباق في زمن 02:05:57 ساعة، وفي فئة السيدات المحترفات فازت الإثيوبية ديرا ديدا يامي بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن 02:21:11 ساعة، تلتها اروتي أغا سورا في المركز الثاني بعد إنهائها السباق في زمن 02:21:24 ساعة، وحلّت اسيرانيش يرغا داغني في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن 02:21:59 ساعة.