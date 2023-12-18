ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات للفوز في بطولة سلطان بن زايد للبولو

أبوظبي - وام

تختتم اليوم بملاعب نادي غنتوت مرحلة الدور التمهيدي لفرق المجموعة الثانية لبطولة كأس سلطان بن زايد السنوية للبولو، بإقامة مباراتين.

وتشهد المباراة الأولى لقاء فريق الإمارات بولو «الوصيف»، مع فريق لامار بولو، صاحب المركز الثالث على ملعب الشيخ زايد الرئيس للبولو.

ويلتقي في المباراة الثانية فريق بن دري بولو، متصدر المجموعة مع فريق غنتوت بولو، الذي تعرض لخسارتين في الدور التمهيدي.

وشهدت جولة أول من أمس فوز فريق الإمارات بولو، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، التي افتتحت التسجيل بالهدف الأول، على فريق غنتوت بولو 9-6.

وأحرز بقية الأهداف علي المري «هدفين»، وميغيل وخوان «هاتريك»، فيما أحرز أهداف غنتوت بولو اوسكار «هاتريك»، وغونزالو «هدفين»، وناصر الشامسي هدفاً.

كما فاز فريق بن دري بولو المتصدر على فريق لامار بولو 10-7، وأحرز ماركوس سولاري ستة أهداف، ومارتن «هاتريك»، ومحمد بن دري هدفاً، فيما سجل لفريق لامار بولو ريكاردو خمسة أهداف، وريان العجاجي وسانتوس هدفاً لكل منهما. وأدار المباريات الطاقم الدولي المكون من ريوز وتارغوين وسانتياجو.