أحمد طارق - دبي

فاز الفارس محمد خالد الكعبي بلقب سباق التسعيرة للقدرة لمسافة 101 كيلومتر، المخصص للإسطبلات الخاصة، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 148 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة، وأندية الفروسية في الدولة.

ونال الكعبي اللقب على صهوة الجواد «دونر» المملوك لإسطبلات الفهيدي، بعدما تصدر السباق في مراحله الأربع؛ إذ جاء في المركز الأول في المرحلة الأولى لمسافة 35 كيلومتراً، بزمن 1:11:42 ساعة، وحافظ على الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً، بزمن 55:18 دقيقة، وتمسك بموقعه في صدارة الترتيب في المرحلة الثالثة لمسافة 21 كيلومتراً، بزمن 51:12 دقيقة، وأنهى السباق في المركز الأول في المرحلة الرابعة لمسافة 20 كيلومتراً، بزمن 44:54 دقيقة. وجاء في المركز الثاني الفارس يوسف محمد الحمادي على صهوة الجواد «إمير دي بي»، بعدما جاء في المركز الـ13 في المرحلة الأولى، بزمن 1:16:24 ساعة، وتقدم إلى المركز الـ11 في المرحلة الثانية بزمن قدره 57:33 دقيقة، وصعد إلى المركز الثامن في المرحلة الثالثة، بزمن 50:06 دقيقة، قبل أن يقفز إلى الوصافة، وينهي السباق في المركز الثاني بزمن قدره 40:43 دقيقة في المرحلة الرابعة. وحصلت الفارسة الفرنسية ليتيتيا جلوريان على المركز الثالث على صهوة الجواد «غالب دي لوزي» المملوك لإسطبلات بن ضاعن؛ إذ جاءت في المركز الـ19 بزمن 1:16:59 ساعة في المرحلة الأولى، وتقدمت في المرحلة الثانية إلى المركز السادس، بزمن 55:39 دقيقة، وواصلت تقدمها بوصولها إلى المركز الثاني في المرحلة الثالثة بزمن 50:01 دقيقة، بينما أنهت السباق في المركز الثالث بزمن 42:08 دقيقة.

محمد الكعبي ينتزع لقب

«سباق التسعيرة» للقدرة