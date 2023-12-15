الشارقة يحقق رقما مميزا خلال الفوز بالأربعة على خورفكان

حقق الشارقة رقما تاريخيا هو الأول له في دوري أدنوك للمحترفين، ضمن الجولة 11، وذلك حين سجل اليوم هدفين في أول ثماني دقائق خلال الفوز برباعية لهدف على ضيفه خورفكان. وتقدم لوان بيريرا "1"، ثم عزز موسى ماريغا بالهدف الثاني، "8"، ولكن خورفكان نجح في تقليص الفارق في الدقيقة "28"، لينتهي الشوط الأول عند تلك النتيجة.

وفي الشوط الثاني، وسع فراس بالعربي الفارق مجددا للشارقة بتسجيله الهدف الثالث "55"، ثم جاء هدف الشارقة الهدف الرابع عن طريق موسى ماريغا في الدقيقة 64. وبهذه الهزيمة تجمد رصيد خورفكان عند 10 نقاط في المركز العاشر، في المقابل ارتقى الشارقة إلى المركز الثالث مؤقتا.