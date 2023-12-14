الإمارات تلاقي سورية في بطولة غرب آسيا للناشئين

يلتقي منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات مع نظيره السوري على استاد السعادة الرياضي في صلالة، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا العاشرة لكرة القدم، فيما تلعب الأردن مع السعودية في الخامسة مساءً.

وافتتح منتخبنا مشاركته في البطولة، بالفوز على منتخب الأردن بهدف دون رد سجله اللاعب هزاع فيصل، على ملعب مجمع السعادة بمدينة صلالة.

كما فاز منتخب السعودية على نظيره السوري بهدفين مقابل لا شيء. ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، بالتساوي في عدد النقاط مع منتخبنا الوطني (ثانياً)، ومن دون نقاط حل المنتخب الأردني (ثالثاً)، والمنتخب السوري (رابعاً).