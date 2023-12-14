فرنسا تحصد الذهب والفضة في كأس العالم للرماية البارالمبية بالعين

شهدت بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية، المقامة في ضيافة مدينة العين، ضمن منافسات مسابقة (البندقية الهوائية 10 أمتار من الوضع وقوف للرجال إعاقة جسدية فئة SH1)، فوز الفرنسي جان لوي مشيد بالميدالية الذهبية، محققاً 248.5 نقطة، وفاز بالمركز الثاني والفضية مواطنه ديديه ريشارد محققاً 248.3 نقطة، بينما عاد المركز الثالث والميدالية البرونزية إلى الكوري الجنوبي جان جو لي الذي حقق 227.6 نقطة.



كما أقيمت مسابقة (البندقية الهوائية 10 أمتار من الوضع وقوف للسيدات إعاقة جسدية فئة SH1)، وفازت بالمركز الأول والذهبية السويدية أنا بنسون محققة 250 نقطة، وجاءت الكورية الجنوبية يو جي أونج لي ثانية، ونالت الفضية محققة 247 نقطة، بينما عاد المركز الثالث والبرونزية إلى اليابانية رينا توسيجيو التي حققت 218.3 نقطة. وحضر جانباً من المنافسات الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله الحميدان، وقام بتتويج الفائزين. وتستمر منافسات البطولة العالمية حتى 17 الجاري، حيث تشهد مشاركة 213 لاعباً ولاعبة من 20 دولة من مختلف دول العالم.