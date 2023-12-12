انطلاق المحطة الـ14 لكأس رئيس الدولة للخيول العربية غداً في السعودية

تحتضن المملكة العربية السعودية يوم غد الأربعاء المحطة الـ14 لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثلاثين، والتي يستضيفها ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز للخيل العربية في الرياض.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في كافة دول العالم، انطلاقا من حرص الإمارات الدائم للحفاظ على مسيرة الخيول العربية باعتباره إرثا أصيلا من تراث الإمارات الوطني وامتدادا لنهج المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

ويشهد كرنفال الكأس الغالية مشاركة 63 خيلا في 6 أشواط في واحدة من أكبر المشاركات بسباقات الخيل العربية في المضامير السعودية، وذلك تأكيدا على المكانة المرموقة للكأس الغالية، وبما يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستثنائية والروابط المصيرية التي تجمع البلدين.

وينطلق برنامج أمسية الكرنفال بالشوط الأول للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» وسط مشاركة 9 خيول لمسافة 1400متر، والمخصص للمهرات المبتدئة بعمر 3 سنوات، ويليه الشوط الثاني للخيول الأصيلة ( للمهور المبتدئة ) بعمر 3 سنوات، لمسافة 1400 متر، وسط مشاركة 12 خيلا، فيما يقام سباق الشوط الثالث للخيول العربية الأصيلة للمهور والمهرات المبتدئة من عمر أربع سنوات وما فوق، لمسافة 1600 متر بمشاركة 10خيول، في حين ينطلق سباق الشوط الرابع المخصص للخيول العربية الأصيلة للمهور والمهرات من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1600 متر بمشاركة 10 خيول، في حين يقام الشوط الخامس للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» (0-70) لمسافة 1400متر، بمشاركة 12 خيلا، كما يقام الشوط السادس الأخير للخيل العربية للمهور والمهرات على الكأس الغالية، فئة ( ليستد ) تصنيف (80 +) من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1800 متر بمشاركة 10 خيول تمثل نخبة مرابط الخيل العربي الأصيل، حيث تضم قائمة الخيول المشاركة في شوط سباق الكأس الغالية كل من: (أمير الشام، جادي دي فوست، جيلامير، ار بي قيم اوفر، تواق الخالدية، ساوتيرنس الموري، تقدير، حازم جوده، أسد الخالدية الثاني، ا. س. رحماني).