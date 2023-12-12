الروسية إنستاسيا بطلة تحدي الحبتور للتنس

توّجت الروسية إنستاسيا (22 عاماً) بلقب الفردي في بطولة تحدي الحبتور الدولية الـ26 لتنس السيدات، التي أختتمت أول من أمس، بعد فوزها في المباراة النهائية على الهولندية أريان هارتونو بمجموعتين دون ردّ، ونالت إنستاسيا درع البطولة الذهبية إلى جانب الجائزة المالية وقدرها 15239 دولاراً، فيما نالت الوصيفة الهولندية أريان هارتونو درع البطولة الفضية وجائزة مالية قدرها 8147 دولاراً.

وعلى صعيد بطولة الزوجي توّج الزوجي المجري المكون من تيميا بابوس وزميلتها فيرا زفوناريفا، بعد فوزهما على الزوجي البريطاني المكون من اوليفيا نيكولاس وزميلتها هيزر واطسون بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وشهد الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس، وخلف أحمد الحبتور رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور ختام البطولة، وتوّجا الفائزات، كما شارك في تتويج الفائزات نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس أحمد عبدالملك.

وشهدت البطولة التي تبلغ جوائزها 100 ألف دولار مشاركة 88 لاعبة من الواعدات وامتدت أسبوعاً على ملاعب التنس بفندق الحبتور غراند بجميرا، وشهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً سواء على صعيد مباريات الزوجي أو الفردي.

وألقى رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور، رجل الأعمال خلف الحبتور، كلمة أعرب فيها عن سعادته بالنجاح الفني والتنظيمي للبطولة التي حققت أهدافها، وتوجه بالشكر إلى الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم على حضوره المباراة النهائية والحفل الختامي، وقدّم التهنئة للفائزات، كما وجه الشكر إلى الاتحاد الدولي للتنس، واتحاد الإمارات للتنس، على تعاونهما ودعمهما الفني للبطولة، وإلى فرق العمل بالبطولة.

وأعربت الروسية انستاسيا بعد تتويجها عن سعادتها البالغة بالفوز، وقالت إنها قضت أسبوعاً مميزاً في دبي، وأن معظم المباريات كانت قوية وهناك مباراتان ماراثونيتان امتدت كل منها لأكثر من ثلاث ساعات.

وأكدت حرصها على المشاركة في العام المقبل للدفاع عن لقبها. من جانبها، وجهت الهولندية أريان الشكر إلى خلف الحبتور وفريق العمل بالبطولة، وقالت: «لقد قدّمت أفضل ما لدي وأنا سعيدة بنتائجي، وكل الشكر للجمهور الذي تابعنا باهتمام».