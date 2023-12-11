السويدي جوناس أندرسون بطل "جائزة الشارقة الكبرى" للفورمولا 1

توج الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ البحرية والجمارك أبطال جولة "جائزة الشارقة الكبرى" خاتمة موسم سباقات الزوارق السريعة "الفورمولا1" المقامة برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة حيث أسدل ستار دورتها الـ 22 اليوم على بحيرة خالد ونظمتها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة ونافس على لقبها 21 من نخبة السائقين على العالم.

وقام الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي يصحبه خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة وعدد من مسوؤلي الهيئات والجهات الحكومية ومسؤولي الاتحاد الدولي للرياضات البحرية ومنظمي ومروجي بطولة العالم للزوارق السريعة "الفورمولا1" بتتويج بطل الجولة الختامية "جائزة الشارقة الكبرى" السويدي جوناس أندرسون قائد زورق "فريق السويد" رقم "14" متفوقاً على مواطنه أريك ستارك قائد زورق "فريق الفيكتوري" رقم "4" الذي حل ثانياً بالإضافة إلى الإماراتي ثاني القمزي قائد زورق "فريق أبوظبي" رقم "2" الذي حل بالمركز الثالث.

كما تم تتويج أبطال بطولة العالم للسائقين التي توج بها السويدي جوناس اندرسون على حساب مواطنه أريك ستارك والفرنسي بيتر مورين قائد زورق "فريق تشاينا سي تي آي سي " رقم "7".

ونجح أندرسون في الهيمنة على مجريات سباق "جائزة الشارقة الكبرى" الذي امتد على مدار 32 لفة ومسافة 65.6 كيلومتراً وقطع خط النهاية بالمركز الأول متوفقاً على صاحب المركز الثاني السائق السويدي أريك ستارك قائد زورق "فريق الفيكتوري" رقم "4" فيما ذهب المركز الثالث لصالح الإماراتي ثاني القمزي قائد زورق "فريق أبوظبي" رقم "2".

كما أضاف اندرسون الذي أعلن عن نفسه بطلاً للسائقين من الجولة الماضية في إيطاليا ومن بوابة "جائزة الشارقة الكبرى" الانتصار الـ 104 في مسيرته، كما أهدى فريقه "السويد" الذي يضم بجواره السائق كالي فيبو قائد الزورق رقم "15" لقب بطولة العالم للفرق .و نال السويدي أريك ستارك قائد زورق "فريق الفيكتوري" رقم "4" و عبر منصة جائزة الشارقة لقب وصافة بطولة العالم للسائقين.

وعرف اندرسون من بوابة جولة الختام في الشارقة بالجمع بين جميع الألقاب المتاحة في الموسم الحالي لبطولة العالم للزوارق السريعة "الفورمولا1" بعد أن أحكم أندرسون قبضته أمس في منافسات "كسر الكيلو" على لقب بطل العالم لهذا الموسم على صعيد السائق الأكثر حصداً لقطب الانطلاق الأول في السباقات والتي حققها اندرسون في الجولات الأربعة الأخيرة من روزنامة 2023.

