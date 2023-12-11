مهمة صعبة تنتظر الجزيرة وشباب الأهلي أمام الوحدة والوصل

تقام اليوم مباراتان في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة المحترفين لكرة القدم (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، إذ يستقبل الوحدة الجزيرة على استاد آل نهيان عند الساعة 4:45، فيما يحلّ شباب الأهلي ضيفاً ثقيلاً على الوصل في استاد زعبيل عند الـ7:30 مساءً.

وسيحاول كل من الوحدة والجزيرة أن يحجز مكاناً في الدور نصف النهائي لحفظ موسمهما، بعد الصعوبات التي واجهتهما في بطولة الدوري، فالجزيرة يدخل المواجهة وله أفضلية الفوز في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، إذ يكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة لتخطي عقبة «أصحاب السعادة»، في حين بات لزاماً على الوحدة الفوز بأكثر من هدف، بعدما ألغت رابطة دوري المحترفين قاعدة احتساب الهدف خارج الملعب بهدفين في حال التعادل.

ولا يمر الجزيرة بأفضل أحواله في تلك الفترات بعد خسارته على أرضه وبين جماهيره من عجمان 1-5 في الجولة العاشرة من بطولة الدوري، في حين تعادل الوحدة وهو بـ10 لاعبين أمام الوصل المتصدر 2-2.

ولن تقل مواجهة الوصل وشباب الأهلي إثارة عن سابقتها، في ظل تمتع الفريقين بنتائج مميزة على مستوى بطولة الدوري، فالوصل هو المتصدر حالياً لبطولة الدوري برصيد 24 نقطة، ويأتي خلفه شباب الأهلي بفارق أربع نقاط، وهو ما ينذر بمواجهة بالغة الصعوبة، خصوصاً أن الوصل قد نجح ذهاباً في الفوز بنتيجة 3-2، ما يمنحه أفضلية خوض اللقاء بضغوط أقل عن شباب الأهلي.