«كونغرس الملاكمة» يوافق على ضم 4 اتحادات جديدة

وافق الاتحاد الدولي للملاكمة، خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت في دبي، على انضمام أربعة مرشحين مؤقتين في المؤتمر العادي لرابطة الملاكمة الدولية، التي تضم 170 عضواً من الاتحادات الوطنية.

وذكر بيان صحافي أنه تمت الموافقة على عودة الاتحاد السويسري، الذي كان قد استقال في السابق، حيث تمت الموافقة على منحه عضوية مؤقتة، بجانب الموافقة على انضمام اتحاد الملاكمة الأميركي، وهو منظمة جديدة بقيادة الأسطورة روي جونز جونيور، بجانب عضوين جديدين باسم جزيرة نورفولك، ورابطة الملاكمة للهواة في توفالو.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، عمر كريمليف: «نحن نرحب كون الدول جزءاً من عائلة الملاكمة، لكن لسوء الحظ في العديد من البلدان لدينا تحديات مع اتحادات الملاكمة، وقد وضعنا قرارات بشأن الاتحادات، وليس بشأن الدول». وأضاف: «يوجد مرشحون يرغبون في التقدم للحصول على عضوية الاتحاد الدولي، مثل اتحاد الملاكمة الأميركي، ونحن منفتحون على طلبات الترشيح».

وأعلن الأمين العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي، كريس روبرتس، عن أجندة الاتحاد لعام 2024، التي من المقرر أن تشمل 16 ليلة أبطال، مقابل 10 ليال عام 2023.