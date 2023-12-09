بن دري وأنكورا لامار في نهائي كأس ونستون تشرشل للبولو

تختتم اليوم بطولة كأس السير ونستون تشرشل للبولو 2023 التي حظيت بمشاركة ستة فرق هي: الحبتور وأبوظبي وبن دري وأنكورا لامار وإيه إم بنجاش وذئاب مهرة. ويتنافس على اللقب فريقا بن دري بقيادة محمد بن دري، ومارتن روزاندال وتوتو سولاري وكين هول، ونظيره أنكورا لامار بقيادة ريان العجاجي، وخالد العمران وجاليرمو لي وتوماس اريارتي.

ويتقابل في مباراة كأس الترضية فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني ومعه سيمون رولر وتوماس ديلفينو وبوتيستا بيللو، مع فريق إيه إم بنجاش بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، وحيدر بنجاش، ومعهما بابلو اوركيزا وفدريكو فون، لتحديد صاحب المركز الثالث.

ويلعب فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور ومعه سانتوس اريارتي ودياز البريدي وخوان كوز جوفارا، ضد فريق ذئاب مهرة بقيادة حبتور الحبتور وطارق الحبتور ومعهما فاكوندو كيلي وتوماس بلاسيوس، وذلك لتحديد المركزين الخامس والسادس.