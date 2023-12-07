مونديال الرماية البارالمبية ينطلق في العين غداً

تستضيف أبوظبي منافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2023، في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وتنطلق البطولة غداً، وتستمر حتى 17 الجاري.

وتقام البطولة التي تنظمها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بمشاركة 213 لاعباً ولاعبة من 20 دولة، بالتعاون والتنسيق مع اللجنة البارالمبية الدولية والاتحاد الدولي للرماية البارالمبية.

ويتنافس المشاركون في 41 مسابقة متنوعة للفرق والفردي للرجال وللسيدات، تتنوع بين المسدس ضغط «هواء وناري»، والبندقية ضغط هواء وناري (سكتون) لمسافات وأوضاع مختلفة، إضافة إلى رماية الشوزن، ورماية فئة المكفوفين.

وأكد الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله عبدالعالي الحميدان، أن استضافة وتنظيم البطولة في إمارة أبوظبي، للمرة السابعة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تجسد ثقة الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية بما تمتلكه دولة الإمارات من مقومات عالمية للخروج بتنظيم يليق بما تحقق من نجاحات في استضافة العديد من الفعاليات والمناسبات الرياضية، ومنها ست بطولات سابقة لكأس العالم للرماية البارالمبية.

من جانبه، رحّب الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، باستضافة أبوظبي لمنافسات البطولة.

وقال إن بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية شهدت على مدى النسخ الماضية مشاركة المئات من اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، لتعكس الاستضافة الدور الريادي لأبوظبي في احتضان كبرى الفعاليات العالمية الرياضية، وثقة الاتحادات والمؤسسات الرياضية العالمية بالبنية التحتية التي أصبحت نموذجاً يحتذى.

من ناحيته، ثمّن المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عبدالله إسماعيل الكمالي، اهتمام القيادة الرشيدة بالإنسان الإماراتي، ودعم كل شرائح وفئات المجتمع الإماراتي بشكل عام، وأصحاب الهمم بشكل خاص.

وأكد أن استضافة البطولة أصبحت علامة مميزة في أجندة بطولات اللجنة البارالمبية الدولية ولجنة الرماية الدولية، نظراً للنجاح الكبير في تنظيم واستضافة البطولات السابقة.