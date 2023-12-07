الحبتور: سعداء بالمستوى الفني للاعبات المشاركات في «تحدي التنس»

أعرب مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف أحمد الحبتور، عن سعادته بالمستوى الفني للاعبات المشاركات في النسخة 26 من بطولة «تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات»، المقامة حالياً على ملاعب مجمع «غراند الحبتور» في منطقة جميرا بدبي، وتمتد حتى 10 الجاري، بمشاركة 88 لاعبة، وجوائز تصل إلى 100 ألف دولار.

وأكد الحبتور، مؤسس ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، في تصريحات صحافية، حرصه الدائم على توفير كل سبل الدعم، وتقديم كل ما هو جديد، للحفاظ على المكتسبات والنجاحات التي تحققت، وتعزيزها. وقال: «نثمن جهود اللجنة المنظمة العليا، وفرق العمل المختلفة التي اكتسبت خلال مراحل البطولة خبرات فنية وتنظيمية عالية، لتحلق بالبطولة إلى مكانة عالمية، وأصبحت محل اعتزازنا وتقديرنا».

وأسفرت نتائج أمس - لحساب الدور الـ16 - عن مواصلة بطلة ويمبلدون لمنافسات الزوجي للعام الماضي، البريطانية هيذر واطسون، تألقها في دبي، بحجز مقعدها رفقة مواطنتها، أوليفيا نيكولاس لدور الثمانية، عقب فوزهما على الثنائي المكوّن من الصربية لولا راديفويفيتش، والبيلاروسية إيزابيلا شينيكوفا، بواقع مجموعتين دون رد 6-4 و6-4 في مباراة اقتصرت على 76 دقيقة.

ولم تخل منافسات الفردي في دور الـ16 من المفاجآت، بعد أن أطاحت المصنّفة 245 عالمياً، الأوزبكية نيجينا عبدالرحيموفا، بالمصنفة الثامنة في البطولة، الروسية إيكاترينا ماكاروفا، بفوز الأوزبكية بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة 6-0 و2-6 و6-2 في مباراة امتدت لساعة و46 دقيقة، لتواجه ناجينا في دور الثمانية.