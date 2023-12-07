«أبيض الناشئين» يبدأ تجمّعاً في دبي استعداداً لـ «غرب آسيا»

بدأ منتخب الناشئين يوم أمس، تجمعاً في دبي، تحضيراً للمشاركة في بطولة غرب آسيا لكرة القدم التي تستضيفها مدينة صلالة في سلطنة عُمان من 11 إلى 20 الجاري، حيث يلعب المنتخب في المجموعة الثانية إلى جانب السعودية وسوريا والأردن، فيما تضم المجموعة الأولى عُمان (المستضيف) والعراق واليمن ولبنان. ويسافر المنتخب إلى صلالة، السبت المقبل.

وخاض المنتخب حصته التدريبية الأولى على ملعب نادي شباب الأهلي في الممزر، واختار المدرب الوطني ماجد الزعابي، 23 لاعباً لهذا التجمع.

وكان «أبيض الناشئين» خاض أربع تجارب ودية، تحضيراً لهذه المشاركة، حيث لعب مباراتين وديتين أمام منتخب قيرغيزستان في معسكره الداخلي الذي أقيم في أكتوبر الماضي، وتعادل سلباً في المباراة الأولى، وفاز في الثانية بأربعة أهداف مقابل هدف. والتقى مع العراق ودياً مرتين في نوفمبر الماضي، ونجح في تحقيق الفوز في الأولى بهدف دون رد، ثم تعادل بدون أهداف في المباراة الثانية.