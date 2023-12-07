شباب الأهلي يتخطى بثبات مصيدة كاظمة في سلة غرب آسيا

احتاج فريق السلة في نادي شباب الأهلي لنيل الأفضلية المطلقة بنتيجة الربع الثاني (30-15)، لضمان الفوز على مستضيفه كاظمة الكويتي بفارق خمس نقاط وبنتيجة (85-80)، في مباراة جمعتهما أول من أمس، لحساب الجولة الثانية من منافسات الدور التمهيدي في دوري (سوبر غرب- آسيا) عن المنطقة الخليجية، التي سجلت أيضاً فوز المنامة البحريني على ضيفه الشمال القطري (108-71).

وكان كاظمة الكويتي قريباً من العودة بنتيجة المباراة بعد نيله الأفضلية بنتائج الربع الأول، ومن ثم الربعين الثالث والرابع بواقع (24-22 و19-17 و22-16)، لولا فارق الـ15 نقطة لصالح شباب الأهلي في الربع الثاني التي كانت كفيلة بخروجه فائزاً بالمباراة.

ويدين شباب الأهلي في انتصاره الصعب لتألق محترفه الأميركي تشافون لويس، الذي سجل 22 نقطة، بجانب ثماني متابعات دفاعية، وتسع تمريرات حاسمة لزملائه.

كما ظهر جلياً تفوق شباب الأهلي تحت السلة من الناحيتين الهجومية والدفاعية، بتحقيقه 49 متابعة، مقابل 30 للاعبي كاظمة، كما كان «فرسان السلة» الأفضل بالتمريرات الحاسمة، بواقع 24 مقابل 17 للفريق الكويتي.

وبانت أفضلية شباب الأهلي واضحة على صعيد نسب النجاح في التسجيل من مسافة النقطتين بواقع 52%، مقابل 46% للاعبي كاظمة. وعزز فريقا شباب الأهلي والمنامة بختام الجولة الثانية شراكتهما في صدارة الترتيب العام بالعلامة الكاملة، ورصيد أربع نقاط لكل منهما، بفارق نقطتين عن كاظمة الكويتي والشمال القطري المتشاركين في المركز الأخير.

ويخوض شباب الأهلي في 18 الجاري مباراته الثالثة والأخيرة في مرحلة ذهاب الدور التمهيدي، حين يستضيف المنامة البحريني.