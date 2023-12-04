4 ميداليات لمنتخب الشطرنج في بطولة الخليج بالكويت

حقق منتخب الشطرنج أربع ميداليات في بطولة الخليج الأولى للشطرنج السريع للرجال والفتيات، التي استضافها النادي الكويتي للألعاب الذهنية بالكويت على مدار يومين. وهيمنت لاعبات الإمارات على صدارة فئة السيدات، بعد فوز وافية درويش، لاعبة نادي العين للشطرنج،، بالذهبية برصيد سبع نقاط من تسع جولات، ونالت الفضية في المركز الثاني عنود عيسى لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة برصيد 6.5 نقاط، ثم شقيقتها في النادي نفسه عهود عيسى بالرصيد نفسه، ونالت البرونزية. في المقابل، حقق عمار السدراني، لاعب نادي الفجيرة للشطرنج، الفضية والمركز الثاني، بعدما سجل سبع نقاط في تسع جولات.